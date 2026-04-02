ÖFB-Trainer-Legionär verlängert bei Topteam in Rumänien

Seit Mitte November arbeitet der Österreicher Markus Berger (41) als Co-Trainer beim rumänischen Spitzenklub Universitatea Craiova. Damals wechselte er aus der Salzburger Red Bull Akademie dorthin, assistiert dem Portugiesen Filipe Coelho.

Wie er jetzt selbst via "Instagram" bekanntgibt, wurde sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert. "Es ist eine Ehre mit jedem hier zu arbeiten. Ich bin aufgeregt in einem weiteren Jahr meinen Beitrag zu den Zielen zu leisten", schreibt der Österreicher.

Markus Berger arbeitete zwischen 2018 und 2020 als Co-Trainer beim Salzburgs ältestem Fußballverein SAK 1914, assistierte dort unter anderem Roman Wallner. Es folgte ein einjähriges Engagement in der Jugend des SV Seekirchen, ehe er drei Jahre in der Akademie Vorarlberg verbrachte.

Im Titelkampf

Zwischen Juli 2024 und Mitte November 2025 folgte die Arbeit in der Red Bull Akademie in Salzburg. Berger spielte als Profi unter anderem in Deutschland, Portugal, Ukraine, Norwegen und Russland.

Aktuell ist Cariova mit 33 Punkten (nach Punkteteilung) und Platz zwei mitten im Titelkampf, Leader Universitatea Cluj ist punktegeleich.

Den Grunddurchgang beendete die Mannschaft von Markus Berger mit 60 Punkten auf Rang eins.