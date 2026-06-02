Nächster Trainer-Abgang in der Premier League

Ein weiterer Klub aus der Premier League verliert seinen Chefcoach.

Wie der FC Fulham mitteilt, verlässt Marco Silva den Verein in diesem Sommer. Nach Pep Guardiola und Mikel Arteta war der Portugiese der PL-Cheftrainer mit der längsten Amtszeit.

Silva übernahm die "Cottagers" im Juli 2021 und führte den Londoner Klub in seiner ersten Saison direkt als Meister zum Aufstieg in die Premier League. Der 48-Jährige stand 229 Spiele an Fulhams Seitenlinie und holte im Schnitt 1,55 Punkte.

In den vergangenen vier Saisons wurde Fulham unter Silva 10., 13. und zuletzt zweimal 11.