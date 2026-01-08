NEWS

Barcelona gibt Verletzungs-Update zu Ter Stegen

Der mit anhaltenden Verletzungsproblemen geplagte Torhüter musste am Dienstag aus Saudi-Arabien abreisen. Nun gibt der Klub ein Update.

Barcelona gibt Verletzungs-Update zu Ter Stegen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marc-André ter Stegen musste im Zuge der Vorbereitung auf den Supercup eine Trainingseinheit des FC Barcelona vorzeitig abbrechen und reiste anschließend aus Saudi-Arabien ab (alle Infos hier nachlesen >>>).

Sportdirektor Deco gibt nun ein Update: „Er hatte ein schlechtes Gefühl im Knie, aber es geht ihm gut. Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist.“

Der Barcelona-Torhüter kämpft seit rund 18 Monaten mit anhaltenden Verletzungsproblemen. Erst im Dezember feiertet er sein Comeback. Sein großes Ziel bleibt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in diesem Jahr.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Vor Supercup: Ter Stegen reist verletzt ab

Vor Supercup: Ter Stegen reist verletzt ab

La Liga
Portugiesischer Nationalspieler vor Rückkehr zu Barça

Portugiesischer Nationalspieler vor Rückkehr zu Barça

La Liga
2
Supercopa: Barca verpasst Athletic Bilbao eine Abreibung

Supercopa: Barca verpasst Athletic Bilbao eine Abreibung

International
Real Madrid muss im Supercup auf Offensiv-Star verzichten

Real Madrid muss im Supercup auf Offensiv-Star verzichten

International
England-Legende an Krebs erkrankt

England-Legende an Krebs erkrankt

International
2
Tabellenführer Inter setzt Siegesserie in Parma fort

Tabellenführer Inter setzt Siegesserie in Parma fort

Serie A
1
Crystal Palace knöpft Aston Villa einen Punkt ab

Crystal Palace knöpft Aston Villa einen Punkt ab

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen Supercup Deco