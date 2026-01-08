Barcelona gibt Verletzungs-Update zu Ter Stegen

Marc-André ter Stegen musste im Zuge der Vorbereitung auf den Supercup eine Trainingseinheit des FC Barcelona vorzeitig abbrechen und reiste anschließend aus Saudi-Arabien ab (alle Infos hier nachlesen >>>).

Sportdirektor Deco gibt nun ein Update: „Er hatte ein schlechtes Gefühl im Knie, aber es geht ihm gut. Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist.“

Der Barcelona-Torhüter kämpft seit rund 18 Monaten mit anhaltenden Verletzungsproblemen. Erst im Dezember feiertet er sein Comeback. Sein großes Ziel bleibt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in diesem Jahr.