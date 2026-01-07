Crystal Palace knöpft Aston Villa einen Punkt ab

Oliver Glasner kann am Mittwoch mit Crystal Palace in der 21. Premier-League-Runde dem Tabellen-Dritten Aston Villa im Londoner Selhurst Park ein torloses Unentschieden abknöpfen.

Crystal Palace sieht sich von Beginn an einem dominanten Gegner gegenüber, da Aston Villa das Geschehen mit fast 60 Prozent Ballbesitz kontrolliert.

Dennoch gestalten die Hausherren den ersten Durchgang weitgehend ausgeglichen. Eine frühe Schrecksekunde müssen die Londoner überstehen, als der Video-Assistent einen möglichen Elfmeter für die Gäste prüft, sich jedoch dagegen entscheidet (12.).

Auf dem Rasen verzeichnet Neuzugang Brennan Johnson die erste Top-Chance für Palace, scheitert jedoch am Keeper (17.). Auf der Gegenseite prüft Ollie Watkins Dean Henderson im Kasten der Gastgeber (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff steht erneut das Schiedsrichter-Gespann im Fokus, als der VAR eine weitere Strafraumszene untersucht, aber abermals keinen Strafstoß gibt (42.).

Aston Villa hat mit Stangenschuss Pech

Auch im zweiten Durchgang bleibt das Duell umkämpft, wobei Aston Villa insgesamt 13 Torschüsse verzeichnet, während Crystal Palace bei sieben Versuchen hält. Morgan Rogers prüft kurz nach Wiederanpfiff (51.) und später erneut (72.) die Reflexe von Henderson, findet aber keinen Weg vorbei am Schlussmann.

Glasners Schützlinge verstecken sich jedoch keineswegs: Brennan Johnson (59.) und Yeremy Pino (65.) zwingen Emiliano Martinez zu Paraden. Die größte Möglichkeit des Spiels gehört jedoch den Gästen, als Victor Lindelöf in der Schlussphase nur den Pfosten trifft (84.).

Da auch Ian Maatsen (86.) und Rogers (89.) in den letzten Minuten das Visier nicht scharf genug eingestellt haben, bleibt es beim 0:0.

Aston Villa bleibt auf Champions-League-Platz

Das Unentschieden hilft vor allem Aston Villa, das sich damit weiterhin auf einem Champions-League-Platz festbeißt. Denn auch das punktgleich und zweitplatzierte Manchester City lässt mit einem 1:1 daheim gegen Brighton Punkte liegen.

Für Oliver Glasner und Crystal Palace ist der Punktgewinn gegen den Tabellendritten moralisch wertvoll, auch wenn das Team im Klassement aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz etwas an Boden verliert.

Tottenham verliert bei Bournemouth mit 2:3. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso verfolgt das Geschehen auf der Bank der Londoner.

Manchester United muss sich im ersten Spiel unter Interimstrainer Darren Fletcher mit einem 2:2 gegen Nachzügler Burnley begnügen. Der Ex-Salzburger Sesko trifft doppelt (50., 60.).

Mit Leeds-Akteur Aaronson erzielt ein weiterer ehemaliger "Bulle" am Mittwoch einen Doppelpack (32., 79.). Die Mannschaft des US-Amerikaners geht in Newcastle dreimal in Führung, verliert am Ende aber durch einen Gegentreffer in der zwölften Minute der Nachspielzeit noch mit 3:4.