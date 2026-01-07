England-Legende an Krebs erkrankt

Der ehemalige englische Nationalstürmer und -Teamchef Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt.

Der 74-Jährige wurde einem Statement der Familie zufolge kürzlich zu weiteren Untersuchungen seiner anhaltenden Bauchbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. "Diese Untersuchungen ergaben die Diagnose Krebs, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird", hieß es in der Erklärung.

Titel mit Liverpool und dem HSV

"Die Gedanken und die Unterstützung aller beim FC Liverpool und Forever Reds gelten Kevin Keegan, nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert wurde", schrieb Keegans ehemaliger Verein Liverpool auf seiner Webseite.

Für den Klub spielte Keegan 323 Mal und traf dabei 100 Mal. In den sechs Jahren von 1971 bis 1977 gewann er mit Liverpool dreimal die Meisterschaft, zweimal den damaligen UEFA-Cup und einmal den Champions-League-Vorgänger Europapokal der Landesmeister.

Von Liverpool war er zum Hamburger SV gewechselt und wurde 1979 deutscher Meister.

Keegan lief auch 63 Mal für die englische Nationalmannschaft auf und traf dabei 21 Mal. Nach seiner Profi-Karriere arbeitete er als Trainer von Newcastle United, Manchester City, Fulham und auch der Nationalmannschaft. Er betreute das Team vom Februar 1999 bis zum Oktober 2000 in 18 Partien.