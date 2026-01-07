Supercopa: Barca verpasst Athletic Bilbao eine Abreibung

Der FC Barcelona macht am Mittwoch im Halbfinale der spanischen Supercopa gegen Athletic Bilbao kurzen Prozess und zieht mit einem 5:0-Sieg ins Endspiel ein.

Ferran Torres (22.), Fermin Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha mit einem Doppelpack (38., 52.) sorgen für klare Verhältnisse zugunsten des Meisters.

Der ist damit nur noch eine Hürde von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Im Finale wartet entweder Real Madrid oder Atletico Madrid.

Alaba in Saudi-Arabien dabei

Barca-Coach Hansi Flick kann sich den Luxus leisten, Marcus Rashford (ab der 65. Minute) und Superstar Lamine Yamal (ab der 72.) erst spät einzutauschen.

Die in der Meisterschaft auf Rang acht liegenden Athletic-Kicker verabsäumen es, bei einigen sehr guten Möglichkeiten zumindest für Ergebniskosmetik zu sorgen.

Das Madrider Derby geht am Donnerstag (20:00 Uhr/im LIVE-Ticker >>> und Puls4) über die Bühne. Im Gegensatz zum am Knie verletzten französischen Stürmerstar Kylian Mbappe hat ÖFB-Star David Alaba die Reise nach Saudi-Arabien mit seinen Klubkollegen angetreten und darf sich daher zumindest Hoffnungen auf den ersten Pflichtspieleinsatz seit 19. Oktober 2025 machen.

Das Endspiel ist am Sonntag (20:00) angesetzt, vergangenes Jahr hatte Barca mit 5:2 gegen Real die Oberhand behalten.