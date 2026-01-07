Tabellenführer Inter setzt Siegesserie in Parma fort

Serie-A-Leader Inter Mailand fährt am 19. Spieltag gegen Parma Calcio den sechsten Ligasieg in Serie ein.

Beim 2:0-Erfolg dominiert der letztjährige CL-Finalist das Spiel. Die Gastgeber verzeichnen keinen Schuss auf das Tor von Inter-Keeper Sommer.

So ist die knappe 1:0-Führung der Mailänder nach einem Dimarco-Tor (42.) nie wirklich in Gefahr. Tief in der Nachspielzeit legt der eingewechselte Thuram zum 2:0 nach (90.+8). Zuvor wurde ein Bonny-Tor wegen Handspiels aberkannt (90.+4).

Napoli kämpft sich nach Rückstand zurück

Der amtierende Champion aus Neapel tut sich gegen Hellas Verona schwer. Frese (16.) und Orban (27., Elfmeter) schießen den Underdog überraschend in Führung.

Napoli kämpft sich in der zweiten Hälfte zurück, kommt nach Toren von McTominay (54.) und Di Lorenzo (82.) am Ende aber nur zu einem 2:2-Remis. Das Tor des Ex-Grazers Höjlund wird wegen eines Handspiels aberkannt (72.).

Torinos Valentino Lazaro liefert im Spiel gegen Udinese Calcio eine Vorlage (87.), sein Assist führt aber nur zum späten 1:2-Anschlusstreffer.

Atalanta gewinnt in Bergamo 2:0. Lazio Rom und die Fiorentina trennen sich 2:2. Salzburgs Petar Ratkov steht kurz vor einem Wechsel zu den Römern.