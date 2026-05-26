Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas verlässt Champions-League-Sieger FC Barcelona nach 14 Jahren.

Dies gab die spanische Nationalspielerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.

"Es waren 14 Saisonen und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagte die 32-Jährige in einem Video in sozialen Medien.

Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel, insgesamt erzielte sie 232 Tore.