NEWS

Ende einer Ära: Barcelona-Legende nimmt nach 14 Jahren Abschied

Die zweifache Weltfußballerin verlängert ihren auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht. Insgesamt absolvierte sie über 500 Pflichtspiele für den Klub.

Ende einer Ära: Barcelona-Legende nimmt nach 14 Jahren Abschied Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © APA
Kommentare

Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas verlässt Champions-League-Sieger FC Barcelona nach 14 Jahren.

Dies gab die spanische Nationalspielerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.

"Es waren 14 Saisonen und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagte die 32-Jährige in einem Video in sozialen Medien.

Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel, insgesamt erzielte sie 232 Tore.

Mehr zum Thema

Umbruch im Ländle? - Neuer Trainerkandidat für Salzburg

Umbruch im Ländle? - Neuer Trainerkandidat für Salzburg

Bundesliga
Ex-Sturm-Coach gelingt mit Fürth in der Relegation Klassenerhalt

Ex-Sturm-Coach gelingt mit Fürth in der Relegation Klassenerhalt

International
2
Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

Bedient sich Sturm Graz ein weiteres Mal im Ländle?

Bundesliga
35
LASK verabschiedet Quartett um Kalajdzic, auch Staff betroffen

LASK verabschiedet Quartett um Kalajdzic, auch Staff betroffen

Bundesliga
23
Langjähriger ÖFB-Legionär verstärkt Staff von Aufsteiger Lustenau

Langjähriger ÖFB-Legionär verstärkt Staff von Aufsteiger Lustenau

Bundesliga
1
Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Droht Altach erneut der Abgang des Cheftrainers?

Bundesliga
7
LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Bundesliga-Team der Saison

LAOLA1-User haben gewählt! Das ist das Bundesliga-Team der Saison

Bundesliga
7

Kommentare

Fußball FC Barcelona Alexia Putellas Frauen-Fußball Ballon d'Or