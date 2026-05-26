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Ende einer Ära: Barcelona-Legende nimmt nach 14 Jahren Abschied
Die zweifache Weltfußballerin verlängert ihren auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht. Insgesamt absolvierte sie über 500 Pflichtspiele für den Klub.
Die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas verlässt Champions-League-Sieger FC Barcelona nach 14 Jahren.
Dies gab die spanische Nationalspielerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.
"Es waren 14 Saisonen und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagte die 32-Jährige in einem Video in sozialen Medien.
Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel, insgesamt erzielte sie 232 Tore.