Affengruber-Klub mit besonderem Geschenk an Messi

Lionel Messi bereitet sich derzeit in Elche auf die kommenden Länderspiele vor und bekam ein ganz besonderes Geschenk überreicht.

Affengruber-Klub mit besonderem Geschenk an Messi Foto: © getty
Tausende Fans haben sich am Donnerstag im Stadion von Elche versammelt, um Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft bei einer öffentlichen Trainingseinheit zu sehen.

Die "Albiceleste" bereitet sich derzeit in Spanien auf ihre kommenden Länderspiele vor – und das Interesse war riesig.

Unter lautem Jubel betrat Messi gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Rasen.

Ein besonderer Moment folgte, als Messi im Anschluss ein Trikot mit der Rückennummer 10 vom Klub rund um ÖFB-Kicker David Affengruber überreicht bekam.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

