Affengruber-Klub mit besonderem Geschenk an Messi

Tausende Fans haben sich am Donnerstag im Stadion von Elche versammelt, um Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft bei einer öffentlichen Trainingseinheit zu sehen.

Die "Albiceleste" bereitet sich derzeit in Spanien auf ihre kommenden Länderspiele vor – und das Interesse war riesig.

Unter lautem Jubel betrat Messi gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Rasen.

Ein besonderer Moment folgte, als Messi im Anschluss ein Trikot mit der Rückennummer 10 vom Klub rund um ÖFB-Kicker David Affengruber überreicht bekam.