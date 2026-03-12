"Ich musste flüchten" – Jankos unglaubliche Türkei-Story

Marc Janko hat viel erlebt.

Der mittlerweile 42-jährige Wiener spielte nach seinem Durchbruch in der österreichischen Bundesliga in großen Ligen wie der Eredivisie, stürmte unter anderem für den FC Porto und zählt zweifelsohne zu den besten österreichischen Stürmern der letzten 20 Jahre.

Dass der 70-fache ÖFB-Teamspieler im Laufe seiner erfolgreichen Laufbahn jedoch auch schwere Zeiten durchstehen musste, schildert er nun "Am Stammtisch" bei Andy Ogris und Peter Rietzler.

Warum sich der Schritt in die Türkei schnell als Fehler entpuppte und warum Janko am Ende sogar die Flucht ergreifen musste, siehst du hier: