Valverde-Show! Real schlägt Manchester City deutlich

Real Madrid macht einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale.

Die Madrilenen bezwingen Manchester City vor heimischen Publikum im Hinspiel mit 3:0. Federico Valverde brilliert dabei mit einem Hattrick binnen 22 Minuten.

Kommenden Dienstag steigt das Rückspiel in Manchester.

Erste CL-Treffer in dieser Saison

Die Partie beginnt prompt intensiv, es gibt viele Zweikämpfe. In der 20. Minute folgt der erste Streich des Real-Kapitäns.

Keeper Courtois mit einem langen Ausschuss, den Valverde annimmt und auf der rechten Seite in Richtung gegnerischen Sechzehner marschiert. O'Reilly kann ihn nicht aufhalten, weswegen Valverde vor Donnarumma kommt, diesen umkurvt und sein erstes Saisontor in der Königsklasse erzielt.

Minute 27, Streich Nummer zwei. Ein abgefälschter Vinicius-Pass rollt in den Lauf des Uruguayers, der den Doppelpack schnürt. City bleibt offensiv weiterhin ideenlos, auch über Standards geht nicht besonders viel. Der Gegner ist hingegen effizient.

Hattrick noch vor der Pause

Real ist gnadenlos. Ein Heber von Diaz landet bei Valverde, der Guehi überwindet und sein drittes Tor binnen gut 22 Minuten erzielt (42.).

Nach der Pause zeigt sich City kämpferisch, ein wirkliches Durchdringen gelingt aber nicht. Durch einen Foulelfmeter könnte Vinicius Junior sogar erhöhen, Donnarumma pariert allerdings (58.).

Ein Anschlusstreffer gelingt der Elf von Pep Guardiola nicht mehr, für das Rückspiel in England muss sich der Spanier einen verdammt guten Plan überlegen. Real steht mit einem Bein im Viertelfinale.