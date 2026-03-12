"Er kann alles": Valverde-Hattrick sorgt für Begeisterung

Federico Valverde führt Real Madrid als Kapitän auf den Platz und gewinnt das Spiel gegen Manchester City mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:0 fast im Alleingang (Spielbericht>>>).

Dabei ist Valverde eigentlich kein Goalgetter. In seinen ersten 75 Spielen in der Champions League gelangen dem heute 27-jährigen Uruguayer insgesamt drei Tore – eine Ausbeute, für die ihm gegen Manchester City 42 Minuten reichten.

Trotzdem bleibt Valverde im Interview bei CANAL+ auf dem Boden und lobt andere: "Der Trainer hat mir die Vorgabe gegeben, dass ich mehr attackieren kann. Aber ich hatte auch tolle Vorlagen von meinen Teamkollegen", verweist Valverde auf Coach Alvaro Arbeloa und seine Mitspieler.

Arbeloas Beitrag zum Sieg gegen Manchester City hebt auch Union-Berlin-Legende Christopher Trimmel bei CANAL+ hervor: "Wir haben auch die Spiele von Real Madrid in den letzten Wochen gesehen, und das war nicht so aggressiv, das war nicht dieses Pressing. Das war definitiv ein richtig guter Matchplan, toll umgesetzt von der ganzen Mannschaft von hinten bis vorne. Das war auch vom Trainer sehr, sehr gut."

Das Ergebnis: "Ich habe heute keinen Haaland gesehen."

"Dafür geht man ins Stadion"

Besonders der Treffer zum 3:0 bringt Trimmel ins Schwärmen: "Wenn man genau hinschaut, da stehen auf engstem Raum fünf Spieler von Manchester City und zwei von Real Madrid", sieht Trimmel Brahim Diaz und Federico Valverde in einer schwierigen Situation.

Aber die Klasse der beiden ermöglicht das Zaubertor: "Diaz chippt ihn perfekt hinein. Und was Valverde mit seinem ersten Kontakt macht, das ist unglaublich, das sieht man nicht so oft."

Trimmel setzt nach: "Dafür geht man ins Stadion."

"Der perfekte Spieler"

Bei Real trägt Valverde zwar die Kapitänsbinde, steht aber oft im Schatten der ganz großen Stars. Der kontroverse Dribbelkünstler Vinicius Junior oder Sprintrakete Kylian Mbappé sind zweifellos die größeren Namen.

Valverde ist jedoch einer der Kicker, der die "Galaktischen" mir seiner Vielseitigkeit am Laufen hält. "Der perfekte Spieler, der rundeste, kompletteste Spieler, solche gibt es ganz selten. Solche Spieler bekommen oft nicht die Wertschätzung, die sie verdienen", ist Experte Georg Teigl von der Vielseitigkeit des Dreifach-Torschützen begeistert.

Kurz zusammengefasst: "Er kann alles.“