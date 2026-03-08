NEWS

"Der Deal war erledigt“ - Deshalb scheiterte die Messi-Rückkehr

Der ehemalige Barcelona-Trainer Xavi lässt mit einer brisanten Enthüllung aufhorchen.

Der ehemalige Barça-Trainer Xavi Hernández hat enthüllt, dass eine Rückkehr von Lionel Messi zu FC Barcelona nach dem WM-Triumph 2022 mit Argentinien bevorstand.

"Der Deal war erledigt“, sagte Xavi im Interview mit "La Vanguardia". Auch La Liga habe dem Transfer demnach grünes Licht gegeben, Messi selbst habe zurückkehren wollen.

Laut Xavi stoppte jedoch Barça-Präsident Joan Laporta den Wechsel in letzter Minute.

Laporta habe ihm erklärt, dass Messi "gegen ihn arbeiten würde“ und er den Transfer deshalb nicht zulassen könne.

