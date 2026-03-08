Titelkampf wieder heiß! AC Milan gewinnt im Derby gegen Inter

Die "Rossoneri" heizen den Titelkampf mit dem Derbysieg noch einmal an.

AC Milan gewinnt das "Derby della Madonnina" gegen Inter Mailand am 28. Spieltag der Serie A mit 1:0. Damit verringert AC den Rückstand auf den Stadtrivalen auf sieben Punkte.

Drei Minuten sind gerade einmal gespielt, da kommt es zum ersten Aussetzer bei Inter: Sommer unterläuft ein Fehler, wodurch der Ball über den Umweg Pulisic bei Modric ankommt. Der Abschluss des Altmeisters geht am Tor vorbei.

Danach kontrollieren die "Nerazzuri" das Geschehen, ohne gefährlich zu werden - bis zur 34. Minute. Mkhitaryan kann bei einem Konter durch die Mitte laufen, dringt bis in den Sechzehner vor. Dort scheitert er allerdings an Maignan.

Premieren-Tor zur Führung

Quasi im Gegenzug kombiniert sich Milan bis vor Sommers Gehäuse, Fofana findet den durchstartenden Estupinan, der ins kurze Eck einschweißt. Für den Ecuadorianer ist es der erste Treffer für Milan.

Mit der Führung im Rücken erhöhten sich Milans Offensiv-Ambitionen. Saelemaekers, Rabiot und Fofana können Sommer aber nicht bezwingen.

Druckphase in der Nachspielzeit

Der zweite Durchgang beginnt ähnlich intensiv, wie der erste. Doch nun gelingt auch Inter etwas in der Offensive: Dimarco schießt nach einem Ballgewinn von Barella drüber (55.).

Im Anschluss schläft die Partie wieder ein wenig ein. Milan konzentriert sich auf die defensive Kompaktheit, Inter hat nichts entgegenzusetzen.

Das bleibt auch bis zur Nachspielzeit so, bis der Ball nach einer Inter-Ecke auf einmal im Tor liegt. Der vermeintliche Treffer zählt allerdings nicht, denn der Schiedsrichter hat den Ball zuvor noch nicht freigegeben.

Inter drückt daraufhin weiter, kommt zu einigen Eckbällen, hingegen nicht mehr zu Großchancen.