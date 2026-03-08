NAC Breda NAC Breda BRE
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY
Endstand
3:3
3:2 , 0:1
  • Kamal Sowah
  • Boyd Lucassen
  • Andre Ayew
  • Ayase Ueda
  • Luciano Valente
  • Ayase Ueda
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bitter! Leo Greiml sieht im Duell gegen Feyenoord Rot

Der ÖFB-Legionär kassiert gegen den niederländischen Topklub nicht nur drei Gegentore, sondern muss auch vorzeitig vom Platz.

Bitter! Leo Greiml sieht im Duell gegen Feyenoord Rot Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 26. Spieltag in der niederländischen Eredivisie endet für ÖFB-Legionär Leo Greiml doppelt bitter.

In einem extrem unterhaltsamen Schlagabtausch trennen sich sein Klub NAC Breda und Robin van Persies Feyenoord Rotterdam mit 3:3.

Den Torreigen eröffnet Ayase Ueda per Kopf für Feyenoord (19.), doch Kamal Sowah gelingt fast im Gegenzug der Ausgleich für die Hausherren (22.). Nachdem Luciano Valente nach Vorarbeit von Mats Deijl die Gäste wieder in Front bringt (31.), beweist Breda Moral.

Boyd Lucassen (39.) und Andre Ayew (45.+3) drehen die Partie noch vor dem Pausenpfiff zugunsten von NAC Breda. Kurz vor Ende der Partie markiert Ueda noch den späten Treffer zum 3:3-Endstand (82.).

Greiml sieht in der Nachspielzeit vom Platz

Leo Greiml startet in der Innenverteidigung, sein Arbeitstag nimmt jedoch ein bitteres Ende. Nachdem der Verteidiger bereits verwarnt wurde (70.), wird er in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach Eingreifen des Video-Assistenten mit einer Glatt-Roten Karte vom Platz gestellt.

Breda muss die letzten Sekunden in Unterzahl überstehen, rettet aber das Remis über die Zeit.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz rutscht Breda trotz des Punktgewinns auf den 17. Rang und damit auf einen direkten Abstiegsplatz ab, während Feyenoord den zweiten Tabellenplatz behält.

