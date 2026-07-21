NEWS

Vinicius Jr. unterzog sich Schönheits-Operation

Nach dem bitteren WM-Aus gegen Norwegen unterzog sich der Brasilien-Star einem kosmetischen Eingriff und ist für einige kaum wiederzuerkennen.

Vinicius Jr. unterzog sich Schönheits-Operation Foto: © IMAGO / HMB-Media
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Laut Berichten des brasilianischen Mediums "LeoDias" unterzog sich Vini Jr. in Goiania einer kosmetischen Gesichtsoperation.

Bei dem Eingriff soll es sich um eine Korrektur des Kinns handeln. Der beliebte Dermatologe Alessandro Alarcao dürfte extra aus Miami eingeflogen sein, um den Eingriff zu vollziehen.

Für einige seiner Anhänger ist der Real-Madrid-Star auf den im Internet kursierenden Aufnahmen kaum wiederzuerkennen.

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

FC Barcelona angelt sich Top-Talent von Club Brügge

FC Barcelona angelt sich Top-Talent von Club Brügge

La Liga
1
Rangnick empfahl ÖFB-Teamspieler Deutschland-Deal

Rangnick empfahl ÖFB-Teamspieler Deutschland-Deal

Deutsche Bundesliga
10
Toptransfer für ÖFB-Abgänger Mahmic? Das sagt der Klubboss

Toptransfer für ÖFB-Abgänger Mahmic? Das sagt der Klubboss

International
7
Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig

Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig

Deutsche Bundesliga
9
Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent

Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent

International
1
Alexander Zickler folgt Ex-Salzburg-Coach in die Wüste

Alexander Zickler folgt Ex-Salzburg-Coach in die Wüste

International
1
Englische Fußball-Legende Keegan gestorben

Englische Fußball-Legende Keegan gestorben

International
5

Kommentare

Fußball Fußball International Vinicius Junior