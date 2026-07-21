Vinicius Jr. unterzog sich Schönheits-Operation

🚨𝐍𝐄𝐖: Vinícius Júnior reportedly underwent a facial harmonization procedure, along with a beard enhancement treatment, to achieve a fuller beard and more defined facial features. 🧔🇧🇷— FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) July 21, 2026
The cosmetic procedure is not injury-related. ❌✨
📰 @tmcesporte pic.twitter.com/kjjVLUw5HQ
🚨 SURRÉALISTE !— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 20, 2026
La star brésilienne Vinícius Júnior a subi aujourd’hui une génioplastie esthétique visant à harmoniser la forme de son menton 😱
Il est totalement méconnaissable. pic.twitter.com/IIkKtKULeJ
Die besten WM-Torschützen aller Zeiten
-
Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
-
Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Die ersten Bundesliga-Trikots sind da!Ansakonferenz
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz