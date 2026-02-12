Furiose 45 Minuten! Atletico zerlegt Barca in der Copa

Atletico Madrid steht mit einem Bein im Finale der Copa del Rey!

Der Hauptstadtklub besiegt im Halbfinal-Hinspiel den FC Barcelona überraschend deutlich mit 4:0. Damit ist bereits vor dem Rückspiel am 3. März im Camp Nou wohl bereits alles klar.

Defensive zu löchrig

45 Minuten reichen den "Rojiblancos" um das Spiel zu entscheiden. Die Elf von Trainer Diego Simeone zeigt eine nahezu perfekte erste Hälfte und schult Barcas-Defensive ein ums andere mal ein.

Zuerst patzt Keeper Joan Garcia folgenschwer (7.), dann trifft Antoine Griezmann nach einem schönen Spielzug überlegt mit links (14.).

Auch in weiterer Folge ist Atletico vor allem über die Konter und schnellen Seitenverlagerungen brandgefährlich. Die breiten Außen Ademola Lookman und Trainer-Sohn Giuliano Simeone ziehen Barcas-Kette immer wieder auseinander.

Winter-Neuzugang Lookman erhöht mit einem platzierten Schuss auf 3:0 (33.), kurz vor der Pause trifft dann auch noch Julian Alvarez nach Zuspiel von Lookman (45.+2).

VAR-Check und Platzverweis

Durchgang zwei gestaltet sich deutlich ruhiger, auch weil Atletico nicht mehr muss. Die Flick-Elf hingegen versucht zumindest nochmal heranzukommen und erzielt auch zumindest für kurze Zeit den Ehrentreffer durch Pau Cubarsi (59.).

Nach einem sechs minütigen VAR-Check wird der Treffer aber wegen Abseitsstellung wieder einkassiert. In der Schlussphase sieht dann auch noch Eric Garcia nach einem Foulspiel als letzter Mann die Rote Karte (86.).

Am deutlichen 4:0-Heimerfolg der "Rojiblancos" ändert es nichts mehr.