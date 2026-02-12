Nations League: Auf diese Nationen trifft das ÖFB-Team

Österreich kennt seine Gegner für die UEFA Nations League 2026/27!

Die Auslosung in Brüssel ergab für das ÖFB-Team, das in Liga B aus Topf zwei gezogen wurde, nun folgende Gegner:

Israel

Irland

Kosovo

Das hat die Auslosung am Donnerstag in Brüssel ergeben. Ex-Weltmeister Patrick Vieira nahm die Ziehung vor und bescherte der ÖFB-Auswahl ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Kosovo wird von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda gecoacht, gegen Israel spielte man in der Quali für die EM 2021 und die WM 2022, gegen Irland in der Quali für die WM 2018.

Besondere Erinnerungen

Besonders die jüngsten Auswärtsmatches der Österreicher gegen Israel sind noch in eindrücklicher Erinnerung: Im März 2019 setzte es in der EM-Quali gegen die von Andreas Herzog betreuten Israelis ein 2:4, im September 2021 verlor man in der WM-Quali wieder in Haifa gegen die diesmal unter der Anleitung von Willi Ruttensteiner spielenden Israelis 2:5.

Als ÖFB-Teamchef in diesen beiden Partien fungierte Foda, der diesmal mit dem Kosovo Gegner der Österreicher ist. Der Deutsche saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen.

Foda übernahm Kosovos Auswahl 2024 und sorgte für Erfolge - so hoch wie aktuell auf Platz 79 rangierte das Team, das erst 2016 in die FIFA und die UEFA aufgenommen wurde, noch nie. Für die Liga B qualifizierte sich Kosovo dank eines Play-off-Sieges über Island.

Neues Länderspielfenster

Während Kosovo und Israel nicht bei der bevorstehenden WM dabei sind, könnte es Irland noch nach Nordamerika schaffen. Die Auswahl trifft im März im Play-off-Halbfinale auswärts auf Tschechien, im Falle eines Sieges würde es im Endspiel daheim gegen den Sieger aus Dänemark - Nordmazedonien gehen. Sowohl die Iren (59.) als auch Israel (77.) und Kosovo (79). liegen in der FIFA-Weltrangliste klar hinter Österreich (24).

Vier der insgesamt sechs Gruppenspiele werden im neuen Länderspiel-Fenster von Ende September bis Anfang Oktober ausgetragen, die restlichen beiden Partien folgen im November. Die genauen Spieltermine der Österreich-Gruppe werden voraussichtlich am Freitag veröffentlicht.

Der Gruppensieger ist fix in der höchsten Liga, der Letzte steigt ab. Der Zweite kämpft in einem Play-off um den Einzug in Liga A, für den Dritten geht es ebenfalls im Play-off um den Verbleib in Liga B. Außerdem hält man sich mit einem guten Abschneiden eine Hintertür für eine Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien und Irland offen.