Skurrile Szenen: Messi bei Testspiel zu Boden gerissen

In der Schlussphase des Testspiels zwischen Inter Miami und Independiente del Valle rannten mehrere Fans auf den Platz.

Skurrile Szenen: Messi bei Testspiel zu Boden gerissen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Ein Testspiel mit Fußball-Weltstar Lionel Messi in Puerto Rico ist mit skurrilen Szenen zu Ende gegangen.

Fans rannten in der Schlussphase der Partie in Bayamon auf den Rasen und versuchten unter anderem, Fotos mit dem argentinischen Weltmeister zu machen.

Einer von ihnen packte den 38-Jährigen an der Hüfte, ehe beide von einem Sicherheitsmann zu Boden gebracht wurden. Messi stand schnell wieder auf, einem Fan signierte er sogar dessen Trikot, wie Videos zeigen.

Messi und sein US-Klub Inter Miami gewannen die Partie gegen Independiente del Valle aus Ecuador mit 2:1. Der Offensivstar selbst erzielte nach seiner Einwechslung per Elfmeter in der 70. Minute das Siegestor.

