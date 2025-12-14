NEWS

Ex-Dortmund-Trainer übernimmt japanischen Topklub

Der 60-Jährige wechselt innerhalb des Landes zu Vissel Kobe. Für ihn ist es der 13. Klub im sechsten Land.

Ex-Dortmund-Trainer übernimmt japanischen Topklub Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ehemalige Dortmund-Trainer Michael Skibbe wechselt innerhalb der japanischen J-League.

Der 60-Jährige verlässt Sanfrecce Hiroshima, wo er seit 2022 Trainer war und zweimal zum Trainer der J-League gewählt wurde, und heuert bei Vissel Kobe an. Das teilt der Ex-Klub der spanischen Mittelfeldlegende Andres Iniesta am Sonntag mit. Für den Deutschen ist es die 13. Station im sechsten Land, über die Vertragslänge machte Vissel Kobe keine Angaben.

Er trainierte in der Deutschen Bundesliga unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Im Ausland war er unter anderem in der Türkei, der Schweiz und als Nationaltrainer von Griechenland tätig.

Kobe büßte Spitzenplatz ein

Vissel Kobe hat seinen Status als Spitzenklub in der vergangenen Saison eingebüßt und diese nur auf Rang fünf beendet.

Den Titel sicherte sich Kashima Antlers, Skibbe und Sanfrecce Hiroshima wurden Vierter. Der 60-Jährige übernimmt den Posten von Takayuki Yoshida, der seit 2022 im Amt war und innerhalb der Liga zu Shimizu S-Pulse wechselt, und soll den Klub wieder zur Meisterschaft führen.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Ivan Juric (50)
Erik ten Hag (55)

Slideshow starten

40 Bilder

Mehr zum Thema

Schnappt sich Glasner Tottenham-Angreifer?

Schnappt sich Glasner Tottenham-Angreifer?

Premier League
3
Erster Winterneuzugang: Amstetten bedient sich bei Regionalligist

Erster Winterneuzugang: Amstetten bedient sich bei Regionalligist

2. Liga
Wimmer: "Das Schönste, was es gibt"

Wimmer: "Das Schönste, was es gibt"

Deutsche Bundesliga
Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Deutsche Bundesliga
11
Slapstick und Last-Minute-Tor: Arsenal schlägt Wolverhampton spät

Slapstick und Last-Minute-Tor: Arsenal schlägt Wolverhampton spät

Premier League
2
Maderner adelt LASK: "Im Moment das beste Team der Liga"

Maderner adelt LASK: "Im Moment das beste Team der Liga"

Bundesliga
19
Niederlage beim Nachzügler: Elche verliert auf Mallorca

Niederlage beim Nachzügler: Elche verliert auf Mallorca

La Liga
Kommentare

Kommentare

Fußball Transfermarkt Japan Michael Skibbe