Ex-Dortmund-Trainer übernimmt japanischen Topklub

Der ehemalige Dortmund-Trainer Michael Skibbe wechselt innerhalb der japanischen J-League.

Der 60-Jährige verlässt Sanfrecce Hiroshima, wo er seit 2022 Trainer war und zweimal zum Trainer der J-League gewählt wurde, und heuert bei Vissel Kobe an. Das teilt der Ex-Klub der spanischen Mittelfeldlegende Andres Iniesta am Sonntag mit. Für den Deutschen ist es die 13. Station im sechsten Land, über die Vertragslänge machte Vissel Kobe keine Angaben.

Er trainierte in der Deutschen Bundesliga unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Im Ausland war er unter anderem in der Türkei, der Schweiz und als Nationaltrainer von Griechenland tätig.

Kobe büßte Spitzenplatz ein

Vissel Kobe hat seinen Status als Spitzenklub in der vergangenen Saison eingebüßt und diese nur auf Rang fünf beendet.

Den Titel sicherte sich Kashima Antlers, Skibbe und Sanfrecce Hiroshima wurden Vierter. Der 60-Jährige übernimmt den Posten von Takayuki Yoshida, der seit 2022 im Amt war und innerhalb der Liga zu Shimizu S-Pulse wechselt, und soll den Klub wieder zur Meisterschaft führen.