NEWS

Wimmer: "Das Schönste, was es gibt"

Der Österreicher freut sich über seinen Doppelpack gegen Gladbach und lobt den Aufschwung unter dem neuen Trainer.

Der VfL Wolfsburg ist zurück in der Erfolgsspur. Dank des 3:1-Siegs gegen Borussia Mönchengladbach konnte der Werksklub in den letzten drei Spielen sieben Punkte holen.

Einen wesentlichen Anteil am Aufschwung der Wolfsburger hatte auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer. Mit einem Doppelpack führte der Flügelspieler sein Team zum Sieg gegen die Gladbacher.

Nach dem Spiel zeigte sich der Tullner sehr glücklich über den Sieg: "Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Wenn man Tore schießt und das Spiel gewinnt, ist es das Schönste, was es gibt."

"Wieder attraktiver und Erfolgreicher"

Ein weiteren großen Anteil am Aufschwung der Wolfsburger hat Interimstrainer Daniel Bauer, der vor gut fünf Wochen für Paul Simonis übernahm.

"Was der jetzige Trainer von uns verlangt, passt einfach viel besser zu uns. Das Wolfsburger Fußball-Spiel ist jetzt wieder attraktiver und erfolgreicher", sagt Wimmer gegenüber "Sky".

Vor der Winterpause geht es für die "Wölfe" kommenden Samstag noch gegen den SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Live-Ticker>>>).

