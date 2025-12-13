NEWS

Erster Winterneuzugang: Amstetten bedient sich bei Regionalligist

Amstetten verpflichtet ein 18-jähriges Talent aus der Regionalliga West.

Erster Winterneuzugang: Amstetten bedient sich bei Regionalligist Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der SKU Amstetten gibt pünktlich zu Beginn der Winterpause den ersten Neuzugang bekannt.

Am Tag nach dem 2:1-Heimsieg über die Admira in der ADMIRAL 2. Liga machen die Niederösterreicher die Verpflichtung von Laurenz Lanthaler öffentlich. Der 18-Jährige wechselt vom SV Wals-Grünau (Regionalliga West) ins Mostviertel.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt ursprünglich aus der Jugend von Red Bull Salzburg, seit Sommer ist er für die Salzburger aufgelaufen, für die er 15 Spiele (14 Mal in der Liga, einmal im Cup) aufgelaufen ist und ein Tor erzielt hat.

"Mit Lanthaler Laurenz verpflichten wir einen jungen und äußerst spannenden Spieler, der durch seine Ausbildung in Salzburg bereits viele Elemente unserer Spielweise verinnerlicht hat. Er ist bodenständig, lernwillig und hat uns im Probetraining mit seinen Qualitäten und seiner Einstellung vollkommen überzeugt. [...] Laurenz ist ein Spieler mit großem Potenzial, der uns in Zukunft sicherlich weiterhelfen wird", sagt Sportdirektor Thomas Gebauer.

