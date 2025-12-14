Eine ganz wichtige Unterstützung wird heute auswärts leider fehlen. Die aktive Fanszene ist wieder abgereist. Grund dafür sind aus ihrer Sicht zu intensive Kontrollen beim Einlass.#effzeh #B04KOE— 1. FC Köln (@fckoeln) December 13, 2025
Martin Terrier
Robert Andrich
Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion
Nach einer Polizeikontrolle verzichtete die aktive Kölner Fanszene auf das Spiel in Leverkusen.
Beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln am 14. Spieltag der deutschen Bundesliga war es über das gesamte Spiel relativ ruhig im Stadion.
Denn die aktive Fanszene der Kölner war nach einer aus ihrer Sicht überzogenen Polizeikontrolle gar nicht im Stadion. Zwei FC-Fans sollen von der Polizei herausgezogen worden und intensiv kontrolliert worden sein.
Danach seien 500 bis 600 Fans der Kölner wieder abgereist. Gerüchte über angebliche "Nacktkontrollen" machten in den Fankreisen die Runde, diese Behauptungen sollen sich laut "Sky Sport" jedoch nicht bestätigen.
Leverkusen zeigt sich solidarisch
Leverkusen Geschäftsführer Fernando Carro bedauerte nach dem Spiel die Situation, versicherte jedoch, dass Bayer keinen Einfluss auf die Kontrollen hatte. Die Verantwortung soll dabei bei der Polizei gelegen sein.
Mit Anpfiff zeigte dann aber die Fanszene der Leverkusner Solidarität mit den Kölnern. Der Support wurde teilweise eingestellt und einige Fans verließen ihren Block.