Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln am 14. Spieltag der deutschen Bundesliga war es über das gesamte Spiel relativ ruhig im Stadion.

Denn die aktive Fanszene der Kölner war nach einer aus ihrer Sicht überzogenen Polizeikontrolle gar nicht im Stadion. Zwei FC-Fans sollen von der Polizei herausgezogen worden und intensiv kontrolliert worden sein.

Danach seien 500 bis 600 Fans der Kölner wieder abgereist. Gerüchte über angebliche "Nacktkontrollen" machten in den Fankreisen die Runde, diese Behauptungen sollen sich laut "Sky Sport" jedoch nicht bestätigen.

Leverkusen zeigt sich solidarisch

Leverkusen Geschäftsführer Fernando Carro bedauerte nach dem Spiel die Situation, versicherte jedoch, dass Bayer keinen Einfluss auf die Kontrollen hatte. Die Verantwortung soll dabei bei der Polizei gelegen sein.

Mit Anpfiff zeigte dann aber die Fanszene der Leverkusner Solidarität mit den Kölnern. Der Support wurde teilweise eingestellt und einige Fans verließen ihren Block.