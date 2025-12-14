Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV 1. FC Köln 1. FC Köln KOE
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Martin Terrier
  • Robert Andrich
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion

Nach einer Polizeikontrolle verzichtete die aktive Kölner Fanszene auf das Spiel in Leverkusen.

Köln-Fans verlassen nach angeblicher "Nacktkontrolle" das Stadion Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln am 14. Spieltag der deutschen Bundesliga war es über das gesamte Spiel relativ ruhig im Stadion.

Denn die aktive Fanszene der Kölner war nach einer aus ihrer Sicht überzogenen Polizeikontrolle gar nicht im Stadion. Zwei FC-Fans sollen von der Polizei herausgezogen worden und intensiv kontrolliert worden sein.

Danach seien 500 bis 600 Fans der Kölner wieder abgereist. Gerüchte über angebliche "Nacktkontrollen" machten in den Fankreisen die Runde, diese Behauptungen sollen sich laut "Sky Sport" jedoch nicht bestätigen.

Leverkusen zeigt sich solidarisch

Leverkusen Geschäftsführer Fernando Carro bedauerte nach dem Spiel die Situation, versicherte jedoch, dass Bayer keinen Einfluss auf die Kontrollen hatte. Die Verantwortung soll dabei bei der Polizei gelegen sein.

Mit Anpfiff zeigte dann aber die Fanszene der Leverkusner Solidarität mit den Kölnern. Der Support wurde teilweise eingestellt und einige Fans verließen ihren Block.

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

20. Christian Fuchs
18. Florian Kainz

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby

Verdienter Erfolg! Leverkusen bezwingt Köln im Derby

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga LIVE: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Deutsche Bundesliga
Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Sieg in Gladbach

Deutsche Bundesliga
12
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - HSV

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Hoffenheim - HSV

Deutsche Bundesliga
Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

Trendwende geschafft! Paderborn bleibt an Muslics Schalke dran

International
RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

RB Leipzig stolpert an der Alten Försterei

Deutsche Bundesliga
12
Slapstick und Last-Minute-Tor: Arsenal schlägt Wolverhampton spät

Slapstick und Last-Minute-Tor: Arsenal schlägt Wolverhampton spät

Premier League
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FC Köln Leverkusen Fernando Carro Bayer 04 Leverkusen Fans