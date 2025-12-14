Schnappt sich Glasner Tottenham-Angreifer?

Im Sommer 2023 gab Tottenham Hotspur 55 Millionen Euro für Brennan Johnson aus. Der 24-jährige Waliser war zunächst Stammspieler bei den Spurs, in dieser Saison pendelt er jedoch zwischen Startelf und Bank.

Möglich, dass es den offensiven Flügelspieler schon im Winter zu einem Premier-League-Konkurrenten weiterzieht. Laut einem Bericht von "Sky Sports" beschäftigt sich Crystal Palace mit einer potenziellen Verpflichtung des Angreifers.

Oliver Glasner wolle seinen Kader im Winter verstärken, unter anderem auch um den Ausfall von Ismaila Sarr abzufangen, der im Winter am Afrika-Cup teilnimmt.

Auch Interesse an Sterling?

Aktuell hat Johnson, der bei Tottenham noch einen Vertrag bis 2028 besitzt und in der laufenden Saison vier Tore in 19 Pflichtspieleinsätzen machte, einen Marktwert von 35 Millionen Euro.

Eine mögliche Alternative, sollte es mit einem Johnson-Transfer nicht klappen, könnte der 31-jährige Raheem Sterling sein. Der Chelsea-Angreifer ist laut "CaughtOffside" ebenfalls am Zettel der "Eagles".