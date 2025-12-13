RCD Mallorca RCD Mallorca MAL Elche CF Elche CF ELC
Endstand
3:1
1:1 , 2:0
  • Manu Morlanes
  • Omar Mascarell
  • Vedat Muriqi
  • Pablo Maffeo e
NEWS

Niederlage beim Nachzügler: Elche verliert auf Mallorca

David Affengruber und der FC Elche müssen sich RCD Mallorca geschlagen geben.

Niederlage beim Nachzügler: Elche verliert auf Mallorca Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nichts wird es vorerst mit dem angestrebten Lauf von Elche.

Nachdem man zuletzt gegen Girona 3:0 gewonnen und die Sieglosserie in LaLiga beendet hat, muss sich das Team von David Affengruber auf Mallorca mit 1:3 geschlagen geben.

Die Gastgeber starten gut in die Partie und gehen durch Manu Morlanes früh in Führung (5.), Pablo Maffeo trifft knapp 15 Minuten später vom Punkt zum Ausgleich (21.).

Mallorca sticht in der Schlussphase doppelt zu

Die Gäste erarbeiten sich mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hat aber Mallorca. In der Schlussphase der Partie sticht der Siebzehnte der Liga doppelt zu: Omar Mascarell bringt Mallorca wieder in Führung (82.), Vedat Muriqi macht den Sack wenige Minuten später endgültig zu (89.).

Elche verliert mit der Niederlage etwas den Anschluss an die Europacupplätze. ÖFB-Legionär Affengruber, dem Interesse zahlreicher Top-Klubs nachgesagt wird, wird in der 87. Minute ausgewechselt.

Kommentare

