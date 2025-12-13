Slapstick und Last-Minute-Tor: Arsenal schlägt Wolverhampton spät

Arsenal hat in der 16. Runde der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers einen knappen Sieg eingefahren.

Der Tabellenführer beißt sich lange Zeit die Zähne an den Gästen aus, ein Slapstick-Tor bringt den Favoriten in Führung, die Gäste kommen zum Ausgleich, doch die Gunners kommen spät zum Siegtreffer.

Die Gastgeber geben von Beginn an den Takt an, die erste Chance vergibt Jurrien Timber, der eine Flanke von Bukayo Saka weit über das Tor köpft (6.). Arsenal ist auch in der Folge am Drücker, Hee-Chan Hwang scheitert bei einer der wenigen Wolverhampton-Angriffe an David Raya (28.).

Kurz darauf hat Gabriel Martinelli die Chance auf die Führung, er kann seinen Kopfball nach Eckball von Declan Rice freistehend an der zweiten Stange nicht aufs Tor bringen (34.).

Zwei Eigentore entscheiden Partie zu Gunsten der Gunners

Auch in Halbzeit zwei sind die Heimischen tonangebend, Martinelli schießt aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei (57.), Rice tritt einen Freistoß wuchtig knapp über den Kasten (66.).

Ein Slapstick-Tor erlöst endlich den Bann: Erst kann Sam Johnstone einen Schuss von Rice zur Ecke abwehren, beim anschließenden Eckball wird der Keeper aber von Saka überrascht, der den Corner zum Tor dreht. Der Wolves-Torhüter kommt nicht an den Ball ran, der klatscht von der Stange an den Keeper und springt letztendlich ins eigene Tor (70.).

Die Gäste wachen in der Schlussphase auf und kommen spät zurück: Der kurz zuvor eingewechselte Mateus Mane flankt aus dem Halbfeld, Tolu Arokodare köpft zum umjubelten Ausgleich ein (90.).

Doch Arsenal schlägt in der Nachspielzeit noch einmal zu: Gabriel Jesus und Yerson Mosquera duellieren sich bei einer Saka-Flanke, der Wolves-Verteidiger befördert den Ball mit dem Kopf ebenfalls ins eigene Tor.

Arsenal behält damit die Tabellenführung, Manchester City könnte mit einem Sieg morgen bei Crystal Palace wieder bis auf zwei Punkte herankommen.