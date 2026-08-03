Heinz Lindner ausgezeichnet! Koller jubelt auch dank Ex-Linzer

Nach einer Niederlage zum Start gegen St. Gallen (1:2) konnte der FC Zürich mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller am Samstag über drei Punkte gegen Servette Genf (2:1 ) jubeln.

Großen Anteil am Sieg hat auch ÖFB-Goalie Heinz Lindner. Der Schlussmann steht jetzt in der "kicker"-Elf des Spieltags.

Der 36-Jährige wechselte eigentlich als Nummer zwei zum Klub, aufgrund des Ausfalls von Silas Huber hütete er aber in den ersten zwei Spielen das Tor.

Berisha traf zur Führung

Lindner absolvierte sein letztes Pflichtspiel vor den beiden Spielen im August 2025 für Young Boys Bern, ohne viel Spielpraxis zeigt er jetzt aber, dass er es immer noch drauf hat.

Mitverantwortlich für den Erfolg ist auch Ex-LASK-Profi Valon Berisha, der Kosovare besorgte in der 35. Minute das 1:0.

Beim Stadtrivalen läuft es für einen ÖFB-Kicker hingegen gar nicht. Maximilian Ullmann wurde aussortiert >>>