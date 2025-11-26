Raków Częstochowa: FIFA-Karrieremodus im echten Leben

Es ist der 7. Mai 2023: Raków Częstochowa ist erstmals polnischer Meister. Eine Erfolgsgeschichte, die man sonst nur aus Videospielen kennt, wird Realität.

Innerhalb von nur sieben Jahren schafft es das Team, von der dritten Liga bis an die Spitze des Landes zu klettern.

Wie konnte aus diesem polnischen Klub ein Champion werden? Die Antwort steckt in einer außergewöhnlichen Erfolgsstory.

UEFA Conference League: Raków Częstochowa - SK Rapid, Donnerstag, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Von der Arbeitersiedlung zur großen Fußballbühne

Lange Zeit war Raków Częstochowa selbst eingefleischten Fußballfans kaum ein Begriff. Die Stadt war vielmehr bekannt als spirituelles Zentrum Polens – als Heimat der Schwarzen Madonna von Tschenstochau im Kloster Jasna Góra, eines der wichtigsten Wallfahrtsziele Europas.

Millionen Pilger zieht das Marienbild jedes Jahr an. Auf dem Fußballplatz hingegen spielte die Stadt jahrzehntelang keine große Rolle.

Der Sportklub Raków wurde 1921 unter dem Namen Racovia in der gleichnamigen Arbeitersiedlung gegründet, die 1928 nach Częstochowa eingemeindet wurde.

Über Jahrzehnte blieb der Verein in den unteren Ligen gefangen – bis 2017 spielte Raków fast ausschließlich drittklassig. Manch einer mag Raków damals vielleicht wegen des 108-fachen polnischen Nationalspielers und Ex-Dortmund-Legionärs Jakub Blaszczykowski auf dem Schirm gehabt haben.

Zwischen 2010 und 2014 unterstützte er seinen Jugendklub finanziell, als sein Onkel dort Trainer war und vermittelte 2012 auch eine Partnerschaft mit Borussia Dortmund.

Ein IT-Unternehmer wird Klubbesitzer

Der Wendepunkt beginnt mit Michał Świerczewski. Der gebürtige Częstochowaer wächst als begeisterter Raków-Fan auf und erlebt in den 1990er-Jahren die kurze Glanzzeit seines Vereins in der höchsten polnischen Liga.

Als junger IT-Student sah er 1998 den Abstieg und schwor sich, den Verein eines Tages zurück in die erste polnische Liga zu führen.