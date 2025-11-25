NEWS

Ex-Salzburg-Co heuert auf der Insel an

Jürgen Klopp soll bei Swansea City ein gutes Wort für den Portugiesen eingelegt haben.

Ex-Salzburg-Co heuert auf der Insel an Foto: © GEPA
Vitor Matos ist neuer Cheftrainer bei Championship-Klub Swansea City. Das gaben die Waliser am Montag bekannt. Der Portugiese unterzeichnete einen Vertrag bis 2029.

Der 37-Jährige sei der herausragende Kandidat unter einer Reihe von Bewerbern gewesen, schrieb der Zweitligist in einer Aussendung.

Klopp gab scheinbar Empfehlung ab

Matos übernahm erst im Sommer den portugiesischen Zweitligisten CS Maritimo. Wie die Sportzeitung "A Bola" berichtet, zog Swansea eine Ausstiegsklausel in der Höhe von einer Million Euro, um Matos zu verpflichten.

Dies sei auf Anraten von Jürgen Klopp passiert. Der Deutsche habe eine Empfehlung für den Portugiesen abgegeben. Klopp ist aktuell als Head of Global Soccer für Red Bull tätig.

Matos arbeitete als Entwicklungscoach beim FC Liverpool mit Klopp und auch mit dem Niederländer Pep Lijnders zusammen. Lijnders und Matos gingen im Sommer 2024 gemeinsam zum FC Red Bull Salzburg, wo der Portugiese der Co-Trainer des Niederländers war. Die Salzburger trennten sich aber bereits nach wenigen Monaten wieder von dem Duo.

Matos wird schon am Dienstag bei Swanseas Heimspiel gegen Derby County an der Seitenlinie stehen.

