NEWS

Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Der Top-Stürmer soll die Bayern dank einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen können. Das sagt er selbst über einen möglichen Transfer:

Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anfang November kamen Gerüchte auf, die Top-Stürmer Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung brachten. Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien? >>>

Der Vertrag von Robert Lewandowski bei den Katalanen läuft im Sommer 2026 aus. Kane wurde als potenzieller Nachfolger ins Spiel gebracht.

Kane in München "wirklich glücklich"

Gegenüber der "BILD" nimmt Kane nun Stellung zu den Spekulationen: "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben."

Der englische Angreifer steht in München noch bis 2027 unter Vertrag. Im Jänner könnten Gespräche über eine Verlängerung beginnen. "Wir sind nicht hektisch. Ich nicht, der Klub – denke ich – auch nicht", sagte Kane Ende Oktober.

Die Ausstiegsklausel soll es jedenfalls geben. Für 65 Millionen Euro könne der 32-Jährige demnach den Klub wechseln. Die Klausel muss laut der "BILD" bis zum 31. Jänner 2026 gezogen werden.

Aktuell denke Kane, der in München "wirklich glücklich" ist, noch nicht an die neue Spielzeit. "Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer", so der Stürmer, der weiters festhält: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert."

VIDEO: Was wurde aus Bayerns Österreicher?

Mehr zum Thema

Ex-Austrianer bei Borussia Dortmund hoch im Kurs

Ex-Austrianer bei Borussia Dortmund hoch im Kurs

Deutsche Bundesliga
13
Zieht es Alexander Prass zu einem Hoffenheimer Konkurrenten?

Zieht es Alexander Prass zu einem Hoffenheimer Konkurrenten?

Deutsche Bundesliga
11
Mangelnde Einsatzzeit: BVB-Stürmer vor Blitz-Abschied im Winter?

Mangelnde Einsatzzeit: BVB-Stürmer vor Blitz-Abschied im Winter?

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier

ÖFB-Teamspieler Testimonial für internationales Nachwuchsturnier

Deutsche Bundesliga
Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

Die 20 treffsichersten Österreicher der deutschen Bundesliga

International
17
Rangnick: Schonung statt London

Rangnick: Schonung statt London

Champions League
7
Ex-Salzburg-Co heuert auf der Insel an

Ex-Salzburg-Co heuert auf der Insel an

International
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga La Liga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Barcelona FC Bayern München Harry Kane