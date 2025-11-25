Harry Kane spricht über Barca-Gerüchte

Anfang November kamen Gerüchte auf, die Top-Stürmer Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung brachten. Kane-Gerücht: Zieht es den Bayern-Star nach Spanien? >>>

Der Vertrag von Robert Lewandowski bei den Katalanen läuft im Sommer 2026 aus. Kane wurde als potenzieller Nachfolger ins Spiel gebracht.

Kane in München "wirklich glücklich"

Gegenüber der "BILD" nimmt Kane nun Stellung zu den Spekulationen: "Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben."

Der englische Angreifer steht in München noch bis 2027 unter Vertrag. Im Jänner könnten Gespräche über eine Verlängerung beginnen. "Wir sind nicht hektisch. Ich nicht, der Klub – denke ich – auch nicht", sagte Kane Ende Oktober.

Die Ausstiegsklausel soll es jedenfalls geben. Für 65 Millionen Euro könne der 32-Jährige demnach den Klub wechseln. Die Klausel muss laut der "BILD" bis zum 31. Jänner 2026 gezogen werden.

Aktuell denke Kane, der in München "wirklich glücklich" ist, noch nicht an die neue Spielzeit. "Zunächst ist eine Weltmeisterschaft im Sommer", so der Stürmer, der weiters festhält: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert."