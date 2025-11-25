Verletzungsschock für RB Leipzig

Assan Ouedraogo wird RB Leipzig wochenlang fehlen. Das geben die Roten Bullen am Dienstag bekannt.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat sich am Sonntag im Spiel gegen Werder Bremen (2:0, Spielbericht >>>) eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen.

"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team. Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung", sagt RBL-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer.

Verletzungspech schon in der letzten Saison

Ouedraogo wechselte im Sommer 2024 vom FC Schalke 04 nach Leipzig. Einen Großteil der letzten Saison hatte er verletzt verpasst. In der laufenden Spielzeit zeigte der Youngster mit starken Leistungen auf.

Der Mittelfeldspieler debütierte vor rund einer Woche im deutschen Nationalteam und traf kurz nach seiner Einwechslung zum 6:0-Endstand. Ouedraogo trug sich auch bei Leipzigs Sieg gegen Werder in die Torschützenliste ein und wurde erst in der Nachspielzeit vom Feld genommen. Die Sehnenverletzung zog er sich jedoch bereits bei einem Zweikampf in der 53. Minute zu.

Mitspieler Yan Diomande nahm ebenfalls eine Blessur aus dem Spiel gegen die Bremer mit. Der Ivorer erlitt einen Nasenbeinbruch und wird in den kommenden Tagen je nach Heilungsverlauf mit einer individuell angepassten Schutzmaske trainieren und spielen.