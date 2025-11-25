Die Gerüchteküche brodelt – und sie wird immer heißer. Verliert der SK Rapid seinen Sportdirektor an den Ligakonkurrenten?

In einer neuen Episode von Europacöp diskutieren Hannes, Harald und Johannes von Canal+ den möglichen Katzer-Wechsel zu Red Bull Salzburg.

Nach der Absage von Andreas Schicker sollen die "Bullen" bereit sein, tief in die Tasche zu greifen, um Rapids Geschäftsführer Sport loszueisen.

Doch passt das überhaupt zusammen? Teile der LAOLA1-Community haben daran große Zweifel. User Gerd D. schreibt: "Das wäre die nächste äußerst fragwürdige Postenbesetzung von Salzburg. Macht den Anschein, als wollten sie zurück ins Mittelmaß."

Was spricht für – und was gegen einen Wechsel? Und: Kann Markus Katzer bei Salzburg wirklich funktionieren?

