Überall auf der Welt gibt es diese Spiele, bei denen selbst der Rasen zu brennen scheint.

Hier treffen Geschichte, Glaube und Stolz aufeinander – und manchmal auch die Fäuste.

Von Madrid über Buenos Aires bis Teheran: Das sind die internationalen Duelle, die den Fußball zu dem machen, was er ist – pure Leidenschaft.

LAOLA1 hat anlässlich des 262. El Clasico am Sonntag (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) die größten Rivalitäten im Weltfußball kurz zusammengefasst.

"Honorable Mention" an das Wiener Derby: Wir haben uns dieses Mal ausschließlich auf Duelle außerhalb Österreichs konzentriert.