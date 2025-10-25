Die größten Rivalitäten im Weltfußball

Spanien: El Clásico zwischen Real Madrid & FC Barcelona
Bilanz: 261 Spiele, 105 Siege Real, 104 Siege Barça, 52 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 13.05.1902
Der "El Clasico" ist nicht nur sportlich ein Duell der beiden größten Klubs Spaniens, es ist viel mehr auch ein Schauplatz für gesellschaftliche und regionale Konflikte zwischen Kastillien auf der Seite Reals und Katalonien auf der Seite Barcelonas. Obwohl das erste Spiel vor über 100 Jahren stattfand, ist das Duell vor allem seit der Franco-Diktatur zu einem der hitzigsten Spiele der Welt geworden. Während Real über lange Zeit die klare Nummer eins war, ist das Duell vor allem seit der Jahrtausendwende ein ausgeglichenes. In den letzten Jahren hat auch die Rivalität von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zur weltweiten Popularität beigetragen.
England: North-West-Derby zwischen Manchester United & FC Liverpool
Bilanz: 207 Spiele, 81 Siege Man United, 67 Siege Liverpool, 59 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 25.12.1906
Das "North-West-Derby" ist nicht nur eine Rivalität zwischen den beiden erfolgreichsten Klubs Englands, es ist auch ein Duell zwischen den beiden wichtigsten Wirtschafts- und Kulturzentren im Norden Englands. Die beiden beiden Teams wechselten sich in ihren Hochphasen immer wieder ab. Liverpools erfolgreichste Ära war von den späten siebziger Jahren bis Ende der achtziger Jahre. Dann übernahm United unter Alex Ferguson die Dominanz in England. In dieser Zeit war die Rivalität der beiden auch am größten.
Italien: Derby della Madonnina zwischen Inter Mailand & AC Mailand
Bilanz: 244 Spiele, 91 Siege Inter, 82 Siege AC Milan, 71 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 10.01.1909
Inter Mailand und AC Mailand sind nicht nicht nur zwei Klubs die sich eine Stadt teilen, sie teilen sich auch ein Stadion. Im Giuseppe-Meazza-Stadion kommt es regelmäßig zu hitzigen Duellen zwischen den beiden Mailänder Klubs. Die Rivalität begründet sich dabei auf Gründung der beiden Vereine, denn Inter ist aus dem älteren Klub AC Mailand hervorgegangen.
Deutschland: Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04
Bilanz: 160 Spiele, 60 Siege Schalke, 56 Siege BVB, 44 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 03.05.1925
Mittlerweile spielen die beiden Teams nicht mehr in der gleichen Liga, doch über Jahre war das Revierderby das heißeste von vielen hitzigen deutschen Derbys. Sowohl auf, als vor allem auch neben dem Platz kam es zu regelmäßigen Tumulten zwischen den Anhängern der beiden Vereine. Die regionalen Konflikte zwischen Gelsenkirchen und Dortmund, die beide im Ruhrpott sind und nur knapp 30 Kilometer voneinander entfernt liegen, sind Hauptgrund für die Rivalität.
Frankreich: Le Classique zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille
Bilanz: 110 Spiele, 53 Siege PSG, 36 Siege OM, 21 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 12.12.1971
Die Rivalität der einzigen beiden französischen Champions-League-Sieger ist eine der eher jüngeren. Trotzdem kommt es im Zuge der Spiele immer wieder zu großen Ausschreitungen und damit einhergehenden Festnahmen in beiden Fanlagern. Paris und Marseille gelten als die beiden wichtigsten Städte Frankreichs. Dadurch herrscht nicht nur zwischen den Klubs sondern eben auch zwischen den Städten eine tiefgehende Feindschaft.
Schottland: Old Firm zwischen Celtic Galsgow & Glasgow Rangers
Bilanz: 446 Spiele, 171 Siege Rangers, 170 Siege Celtic, 105 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 28.05.1888
Das Old Firm gilt als das vielleicht größte und traditionsreichste Derby Europas. Dabei geht es nicht nur ums sportliche, es viel mehr ein Duell zwischen Religion und nationaler Identität. Celtic wurde von irischen Eindwanderern als katholischer Verein gegründet, die Rangers repräsentieren hingegen die Protestanten und britischen Unionisten. Diese Hintergründe werden bei beiden Vereinen bis heute gelebt.
Argentinien: Superclásico zwischen Boca Juniors & River Plate
Bilanz: 213 Spiele, 78 Siege Boca, 70 Siege River, 65 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 24.08.1913
Das Duell zwischen den beiden Klubs aus Buenos Aires ist wahrscheinlich das brisanteste Spiel der Welt. Wenn Boca und River aufeinandertreffen ist Gewalt auf und neben dem Platz meistens vorprogrammiert. Trauriger Höhepunkt war im Jahr 2002 als ein 14-jähriger Junge im Superclásico ums Leben kam. Danach einigten sich die beiden Vereine zwar auf Frieden, dennoch kommt es auch heute immer wieder zu Gewaltaktionen. Ursprung der Rivalität ist ein Klassenkampf zwischen dem Klub der Armen (Boca) und dem Klub der Reichen (River).
Türkei: Kitalar Arasi Derbi zwischen Galatasaray & Fenerbahce
Bilanz: 403 Spiele, 149 Siege Fener, 130 Siege Gala, 124 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 17.01.1909
Das Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahce ist nicht nur ein Spiel zwischen zwei Vereinen, es ist ein Duell zwischen zwei Kontinenten. Bei Gala (Europa) und Fener (Asien) wird es im Stadion oft lauter wie in keinem anderen Stadion der Welt, vor allem wenn die beiden im Interkontinentalen Derby aufeinander treffen.
Serbien: Večiti derbi zwischen Roter Stern Belgrad & Partizan Belgrad
Bilanz: 177 Spiele, 71 Siege Roter Stern, 48 Siege Partizan, 58 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 05.01.1947
Das Ewige Derby ist das Duell zwischen den beiden erfolgreichsten Klubs des ehemaligen Jugoslawiens. Die Stadien von Partizan und Roter Stern sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. In den Zeiten Jugoslawien galt das Duell oft als Machtkampf zwischen dem Innenministerium, Roter Stern, und dem Militär, Partizan.
Marokko: Casablanca-Derby zwischen Raja Casablanca & Wydad Casablanca
Bilanz: 156 Spiele, 46 Siege Raja, 39 Siege Wydad, 71 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 10.02.1957
Das Duell zwischen Raja, dem der Linken und intelektuellen, und Wydad, dem Klub der Monarchisten, hält ganz Marokko im Atem. Beim Casablanca Derby 1997 waren über 110.000 Menschen im Stadion. Das Spiel zieht nicht nur enorme Menschenmassen an, sondern löst auch immer wieder für Gewalteskalationen.
Polen: Święta Wojna zwischen Wisla Krakau & Cracovia
Bilanz: 187 Spiele, 85 Siege Wisla, 42 Siege Cracovia, 60 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 20.09.1908
Obwohl keine der beiden Mannschaften zu den erfolgreichsten Teams in Polen zählt, gilt der "Heilige Krieg" als das berüchtigste Derby des Landes. Die Hooligans der beiden Vereine kontrollieren in Krakau teilweise ganze Stadtviertel. So kommt es auch Abseits des Stadions immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern, dabei geht ist dann oft auch Kriminalität und Drogenhandel involviert.
Niederlande: De Klassieker zwischen Feyenoord Rotterdam & Ajax Amsterdam
Bilanz: 207 Spiele, 95 Siege Ajax, 63 Siege Feyenoord, 49 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 09.10.1921
Die Rivalität der beiden Städte Amsterdam und Rotterdam spiegelt sich im Duell der beiden Fußballvereine wieder. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen der beiden Fanlager. Am 23. März 1997 trafen sich Hooligans der beiden Klubs in der "Schlacht von Beverwijk" um sich zu bekämpfen, ein Ajax-Fan kam dabei ums Leben.
Griechenland: Derby der ewigen Feinde zwischen Olympiakos Piräus & Panathinaikos Athen
Bilanz: 228 Spiele, 90 Siege Olympiakos, 57 Siege Panathinaikos, 81 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 13.11.1932
Die Geschichte des Duells der beiden erfolgreichsten Vereine Griechenlands geht zurück auf einen Klassenkampf, während der Hauptstadtklub Panathinaikos als Klub der Oberschicht gilt, ist Olympiakos mehr der Verein der Arbeiterklasse. Die Rivalität beschränkt nicht nur auf den Fußball, auch im Basketball gilt das Spiel als eines der hitzigsten Derbys.
Honduras: Clásico Capitalino zwischen FC Motagua & CD Olimpia
Bilanz: 267 Spiele, 107 Siege Olimpia, 61 Siege Motagua, 99 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 08.08.1965
Das Derby in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa gilt als eines der gefährlichsten Fußballspiele der Welt. Nachdem Carlos Vallederes 1949 von Motagua zu Olimpia wechselte wurde sein Trikot öffentlich am Spielfeld verbrannt. Im Zusammenhang mit dem Spiel kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen und leider auch zu einigen Todesfällen.
Libanon: Beirut-Derby zwischen Al Ansar & Nejmah SC
Bilanz: 120 Spiele, 44 Siege Ansar, 39 Siege Nejmah, 37 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 08.12.1968
Das Beirut-Derby ist das größte Fußballspiel im Libanon. Ähnlich wie in Schottland ist das Duell zwischen Al Ansar (Sunniten) und Nejmah (Schiiten) auch ein Duell der Religionsgruppen. Immer wenn die beiden aufeinander treffen herrscht Ausnahmezustand.
Iran: Teheran-Derby zwischen FC Persepolis & FC Esteghlal
Bilanz: 98 Spiele, 29 Siege Persepolis, 23 Siege Esteghlal, 46 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 05.04.1968
Fantechnisch ist das Teheran-Derby eines der größten der Welt. Früher kamen regelmäßig über 100.000 Fans ins Stadion. Auch dieses Spiel ist ein Duell der Klassenunterschiede. Seit dem Jahr 1995 dürfen nur noch ausländische Schiedrichter das Spiel pfeiffen, um Beeinflussung zu vermeiden. 2000 mussten, nach einer Schlägerei am Spielfeld, gleich mehrere Spieler für mehrere Nächte ins Gefängnis.
Brasilien: Fla-Flu zwischen Flamengo & Fluminense
Bilanz: 456 Spiele, 167 Siege Flamengo, 142 Siege Fluminense, 147 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 07.07.1912
Das Derby der beiden Großklubs aus Rio de Janeiro gilt als eines der berühmtesten Fußballspiele der Welt. 1963 besuchten fasst 200.000 Menschen das Fla-Flu. Während der Diktatur in Brasilien (1964-1985) wurden beide Vereine als Propagandawerkzeuge der unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen genutzt.
Schweden: Tvillingderbyt zwischen AIK Solna & Djurgårdens IF.
Bilanz: 231 Spiele, 87 Siege AIK, 82 Sieg Djugården, 62 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 16.07.1899
Das Zwillingsderby ist sowohl im Fußball, als auch im Eishockey das größte Derby Skandinaviens. Beide Klubs gelten als die erfolgreichsten Teams Stockholms. Während Djurgarden großteils Fans aus Zentral-Stockholm anzieht ist, sind die Fans von AIK mehr im Norden und Westen der Stadt beheimatet.
Ägypten: Arab Classico zwischen Al Ahly & Zamalek
Bilanz: 232 Spiele, 100 Siege Al Ahly, 63 Siege Zamalek, 79 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 09.02.1917
Beide Teams gelten als die größten Klubs Afrikas. Al Ahly gilt als Klub der Nationalisten, Zamalek hingegen gilt als Klub der Weltoffenen. Die Duelle der beiden sind oft geprägt von gewaltsamen Ausseinandersetzungen der jeweiligen Fanlager. Im Jahr 2011 beteiligten sich beide Anhängerschaften an Demonstrationen des damaligen Staatspräsidenten Husni Mubarak.
Südafrika: Soweto-Derby zwischen Orlando Pirates & Kaizer Chiefs
Bilanz: 106 Spiele, 50 Siege Pirates, 37 Siege Chiefs, 19 Unentschieden
Erstes Pflichtspiel: 24.01.1970
Das Soweto-Derby gilt als größtes Derby Südafrikas und eines der größten in ganz Afrika. Die Kaizer Chiefs wurden vom ehemaligen Orlando-Pirates-Spieler Kaizer Motaung gegründet. Beide Teams waren in den Zeiten der Apartheid eine Inspiration für viele Südafrikaner. Die Rivalität ist großteils von sportlichen Ereignissen geprägt.