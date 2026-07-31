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Fix! Roger Schmidt zieht es zu Red Bull

Der Deutsche verlässt für die neue Aufgabe seinen Posten in Japan.

Fix! Roger Schmidt zieht es zu Red Bull Foto: © GEPA
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Jürgen Klopp hat Red Bull verlassen und ist nun deutscher Bundestrainer.

Sein Posten als "Global Head of Soccer" wird jetzt nachbesetzt.

Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt übernimmt ab 1. Oktober den Job und unterschreibt einen "langfristigen Vertrag". Der Deutsche war seit Oktober 2025 Berater der japanischen J League, trainierte davor unter anderem Benfica, PSV und Bayer Leverkusen.

Arbeitete zwei Jahre in Salzburg

"Wir freuen uns sehr, Roger Schmidt wieder bei Red Bull begrüßen zu dürfen", heißt es von Sport-Boss Oliver Mintzlaff.

Zwischen 2012 und 2014 war er Cheftrainer beim FC Red Bull Salzburg. Dort ist Red Bull bekanntlich Hauptsponsor.

"Global Head of Commercial" wird Florian Scholz, er arbeitete jahrelang in verschiedenen Funktionen bei RB Leipzig (2015-2023).

Bei den Rasenballern agiert Red Bull als Haupteigentümer.

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