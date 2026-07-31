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Jaissle-Nachfolge? Ex-Liverpool-Coach pfeift wohl darauf

Der Ex-Trainer des FC Red Bull Salzburg steht vor einem Wechsel in die Premier League. Für seinen Job in Saudi-Arabien gibt es jetzt offenbar eine Absage.

Jaissle-Nachfolge? Ex-Liverpool-Coach pfeift wohl darauf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Al Ahli (Saudi-Arabien) in die englische Premier League zu Newcastle United. Dabei soll ihm auch ein Tiroler folgen >>>

Al AHli muss sich nun – ähnlich wie der FC Red Bull Salzburg vor drei Jahren – kurz vor Saisonstart nach einem neuen Cheftrainer umsehen. Der Saudi-Klub habe dabei bereits die erste Absage erhalten.

Slot will offenbar Job in Europa

Laut "Daily Mail" habe der ursprüngliche Kandidat Arne Slot kein Interesse an der Aufgabe. Der Niederländer schiele nach seinem Aus bei Liverpool nach einem Top-Job in Europa.

Al Ahli gewann zuletzt zwei Mal die asiatische Champions League. Jaissle wechselte 2023 kurz vor Saisonstart aus Salzburg dorthin. Danach holte der damalige österreichische Serienmeister (Zehn Meisterschaften in Folge) keinen einzigen Titel mehr.

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