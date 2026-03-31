Elfer-Drama! Italien verpasst WM, Bosnien-Herzegowina dabei

Bosnien-Herzegowina nimmt zum zweiten Mal nach 2014 an einer WM teil! Mit einem 4:1-Sieg im Elfmeterschießen zerstört man die WM-Träume Italiens. Nach 120 Minuten steht es 1:1.

Der vierfache Weltmeister Italien verpasst damit nach 2018 und 2022 nun zum dritten Mal in Folge die WM.

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Rote Karte bremst Italien

Italien startet zunächst gut in die Partie, geht nach einer Viertelstunde in Führung - allerdings dank eines Patzers der Hausherren. Bosnien-Herzegowina-Keeper Vasilj spielt den Ball beim Herausspielen direkt in die Füße eines Italieners. Diese schalten schnell um und Kean schlenzt das Spielgerät herrlich zum 1:0 ins Netz (15.).

Kurz vor der Pause aber ein großer Rückschlag für Italien: Memic zieht mit Tempo Richtung Strafraum, wird jedoch kurz vor dem Sechzehner von Bastoni von den Beinen geholt. Als letzter Mann sieht der Verteidiger Rot, womit Italien ab der 41. Minute in Unterzahl agiert.

Bosnien-Herzegowina ist mit einem Mann mehr die spielbestimmende Mannschaft, dennoch lässt Kean nach 60 Minuten die dicke Gelegenheit auf das 2:0 liegen.

Tabakovic rettet Bosnien-Herzegowina in die Verlängerung

Italien verteidigt lange gut - in der 79. Minute dann aber der große Jubel in Zenica: Dzekos Kopfball wird zunächst noch auf der Linie gestoppt, Ex-Austrianer Tabakovic drückt den Ball aber zum 1:1 ins Tor.

Somit geht es in die Verlängerung, in der es hin und her geht, am Ende ist das Elfmeterschießen aber unausweichlich. Dort vergeben Esposito und Cristante für Italien, während bei den Bosniern alle Spieler treffen, auch Alajbegovic verwandelt cool. Bajraktarevic netzt als letzter Spieler erfolgreich - womit das Elfmeterschießen mit 4:1 an Bosnien-Herzegowina geht.

Bei der WM trifft Bosnien-Herzegowina nun in Gruppe B auf Kanada (12.6.), die Schweiz (18.6.) und Katar (24.6.).

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Auch Tschechien löst per Elfmeterschießen WM-Ticket

Tschechien darf erstmals seit 2006 wieder an einer WM teilnehmen! Das Playoff-Finale gegen Dänemark entwickelt sich zu einem Krimi, wo es nach 90 Minuten 1:1, nach 120 Minuten 2:2 steht - im Elfmeterschießen setzt sich Tschechien dann 3:1 durch.

Den Tschechen gelingt ein wahrer Traumstart. Der Ball findet an der Strafraumgrenze seinen Weg zu Sulc, der einen wunderschönen Volley zum 1:0 im Tor versenkt (3.).

Dänemark setzt in Halbzeit eins ein paar Nadelstiche, kann allerdings erst in der zweiten Hälfte zum Torjubel ansetzen, nämlich nach einem Freistoß. Damsgaard tritt den Ball in den Sechzehner, wo Andersen vor Kovar reinsticht und das 1:1 besorgt (72.). Somit geht es in die Verlängerung.

In dieser sieht es zunächst so aus, als könnte Tschechien den Sieg einsacken, nachdem Krejci aus kurzer Distanz zum 2:1 einschießt (100.), Høgh kann Dänemark mit seinem Kopfballtor aber ins Elfmeterschießen retten (111.).

Højlund und Co. versagen im Elferschießen die Nerven

In Elferschießen trifft zunächst Ex-Sturm-Angreifer Højlund die Latte für Dänemark. Auch Dreyer und Jensen scheitern für die Dänen, während bei Tschechien nur Krejci vergibt. Sadileks letzter Elfmeter sitzt allerdings und löst damit gewaltigen Jubel in Prag aus.

In Gruppe A der Weltmeisterschaft bekommt es Tschechien nun mit Südkorea (12.6.), Südafrika (18.6.) und Mexiko (25.6.) zu tun.