Foda verpasst WM mit Kosovo! Türkei und Schweden lösen Ticket

Die Türkei ist erstmals seit 2002 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. Im Playoff-Finale in Pristina setzen sich die Türken gegen den von Franco Foda gecoachten Kosovo mit 1:0 durch.

Die Hausherren sind in Halbzeit eins aber das aktivere Team und sind vor allem nach einer halben Stunde knapp am Führungstreffer dran: Ex-Austrianer Asllani zieht ab, sein Schuss wird jedoch von Cakir noch an die Latte pariert (29.).

In Halbzeit zwei dann der Rückschlag für Fodas Kosovaren: Über Kökcü landet der Ball im Sechzehner bei Aktürkoglu, der das Spielgerät noch touchiert und sich als Torschütze zum 1:0 feiern darf (53.).

Der Kosovo drückt zwar in Halbzeit zwei auf den Ausgleich und die Verlängerung, der Treffer will aber nicht mehr gelingen.

Somit steht auch fest, dass die Türkei bei der WM im Sommer in Gruppe D auf Australien (14.6.), Paraguay (20.6.) und Gastgeber USA (26.6.) trifft.

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Schweden in WM-Quali mit zwei Punkten - nun für Endrunde qualifiziert

Auch Schweden springt nach einer desaströsen Qualifikation noch auf den WM-Zug auf. Gegen Polen setzt man sich im Playoff-Finale in Solna mit 3:2 durch.

Schweden schlägt zuerst zu: Ayari lässt schön tropfen für Elanga, der herrlich zum 1:0 einschießt (20.).

In der 26. Minute pariert Nordfeldt stark gegen Swiderski, kurz darauf ist er beim Schuss von Zalewski dran, kann das 1:1 aber nicht mehr verhindern (33.).

Dennoch geht Schweden mit der Führung in die Pause: Lagerbielkes Kopfball sitzt - 2:1 (44.).

Gyökeres mit dem späten Siegtreffer

In Halbzeit zwei gelingt Polen dann aber der neuerliche Ausgleich. Zalewski legt nach einer Flanke quer auf Swiderski, der nur mehr einschieben muss und das 2:2 fixiert (55.).

Dann passiert lange Zeit nichts - ehe Schweden in der 88. Minute doch noch den Siegtreffer besorgt. Nach einer irren Dreifach-Chance, in der Bergvall zunächst an Grabara scheitert, dann Zeneli die Stange trifft, drückt Arsenal-Star Gyökeres den Ball doch noch über die Linie und schießt Schweden damit zur WM.

Somit qualifiziert sich Schweden dank der Hintertür Nations League doch noch für die WM. Die WM-Quali-Gruppe B schlossen die "Tre Kronor" nämlich mit nur zwei Punkten als Letzter ab.

Bei der WM komplettiert Schweden nun die Gruppe F und trifft dort auf Tunesien (15.6.), die Niederlande (20.6.) und Japan (26.6.).