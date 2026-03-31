Offiziell: Das ist der neue Trainer von Tottenham Hotspur

Über die vergangenen Tage bahnte es sich an, nun ist es fix: Roberto De Zerbi wird neuer Cheftrainer bei Tottenham Hotspur.

Das verkündet der abstiegsgefährdete Klub aus Nordlondon am Dienstag. Der Italiener unterschreibt einen "langfristigen Vertrag" bei den Spurs, wie der Klub bekanntgibt.

Zuvor trainierte der 46-Jährige Olympique Marseille (Juli 2024 bis Februar 2026). De Zerbi kennt die Premier League bereits aus seiner Zeit bei Brighton and Hove Albion. Die "Seagulls" coachte zwei volle Saisons von 2022 bis 2024.

Dansos vierter Trainer in einer Saison

ÖFB-Legionär Kevin Danso erlebt damit die nächste Umstellung auf der Trainerbank seines Klubs. Nach Ange Postecoglou, Thomas Frank und Igor Tudor ist De Zerbi bereits der dritte Spurs-Cheftrainer in dieser Spielzeit.

Tottenham Hotsur liegt mittlerweile auf Rang 17 der Premier League und hat nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Sieben Runden stehen in der Liga noch an.