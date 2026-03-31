Nagelsmann über Undav: "Leistung bis zum Tor nicht gut"

Deniz Undav stand beim 2:1-Testspielsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ghana (Spielbericht >>>) im Mittelpunkt.

Der VfB-Stürmer wurde beim DFB-Heimspiel in Stuttgart viel umjubelt. Schon in der ersten Hälfte gab es "Deniz Undav"-Sprechchöre. Der 29-Jährige lächelte in die Kamera und stand von der Ersatzbank auf, um dem Publikum zuzuwinken.

Bundestrainer Julian Nagelsmann brachte Undav schließlich für die zweite Hälfte ins Spiel und bewies damit ein gutes Händchen, denn der Stuttgart-Angreifer schoss Deutschland kurz vor Schluss zum Sieg.

Gegen die Schweiz 90 Minuten auf der Bank

Doch nach dem Spiel merkte man schnell, dass Nagelsmann und der Siegtorschütze nicht das allerbeste Verhältnis haben dürften.

"Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Er hat, glaube ich, ein Mal den Ball berührt", sah Nagelsmann Undavs Auftritt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel durchaus kritisch. Wenngleich er im siebenfachen Nationalspieler auch einen "Top-Stürmer" sah.

Ein Top-Stürmer, der aktuell aber kein Thema für die DFB-Startelf sein dürfte. Vor wenigen Tagen beim 4:3-Testsieg in der Schweiz saß Undav 90 Minuten auf der Bank, auch gegen Ghana durfte er nicht starten. In den sozialen Medien machte sich Unverständnis breit.

"Wir haben Rollen definiert und wenn ich ein Rollengespräch mit einem Spieler führe, muss ich mich auch ansatzweise daran halten, weil ich sonst meine Glaubwürdigkeit vergessen kann", begründete Trainer Nagelsmann noch vor dem Anpfiff des Ghana-Spiels Undavs Bankplatz. Der Stuttgart-Goalgetter (23 Saisontore) muss sich momentan also hinter Nick Woltemade und Kai Havertz anstellen.

"Dauerthema Deniz Undav"

Die Rollenverteilung war auch nach dem Spiel Thema. "Ich kenne meine Rolle. Natürlich würde ich sie gerne verändern, aber ich bin nicht der Entscheider, sondern der Bundestrainer. Das gilt es zu respektieren, der Erfolg der Mannschaft steht natürlich über allem", sagte Undav nach dem Ghana-Spiel in der Mixed Zone.

Dass sich dessen Rolle in den kommenden Monaten nochmal ändern werde, sei allerdings "unwahrscheinlich", so Nagelsmann. "Weil ich die Rollengespräche ja nicht für die März-Maßnahme gemacht habe, sondern für die WM."

Der Bundestrainer sieht in Undav also nicht nur einen Top-Stürmer, sondern vor allem einen Joker, der von der Bank frische Impulse bringen und, wie gegen Ghana, auch Siegtreffer erzielen kann. "Ich glaube zu wissen, dass wir auch im Sommer Joker brauchen werden, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Wir werden es nicht immer in den ersten 60 Minuten hinkriegen."

Nagelsmann äußert jedoch auch Zweifel in Bezug auf Undavs Fitness. "Das Tor (gegen Ghana, Anm.) ist nicht einfach, aber wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den so reinmacht. Das war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn anstrengend sein kann. Den macht er dann, weil er einfach frisch war."

Rückendeckung klingt anders. Die "März-Maßnahme" geht trotz zweier Siege also unharmonisch zu Ende. Laut Nagelsmann sei zu dem "Sieben-Tage-Dauerthema Deniz Undav", wie er es formulierte, jedenfalls schon alles gesagt.