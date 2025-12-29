1.000 Tore: Ronaldo setzt sich vor Karriereende großes Ziel

Cristiano Ronaldo hat noch einiges vor.

Der Portugiese hat erneut bekräftigt, während seiner Fußball-Karriere die 1.000-Tore-Marke knacken zu wollen.

"Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich keine Verletzungen habe", sagte der 40-Jährige am Sonntag bei einer Preisverleihung in Dubai.

Derzeit hält der Portugiese wettbewerbsübergreifend bei 956 Toren.

Ronaldo wurde bei den Globe Soccer Awards zum zweiten Mal in Folge zum besten Spieler des Nahen Ostens gekürt. Sein Millionenvertrag bei Al-Nassr - Ronaldo traf für den saudi-arabischen Tabellenführer am Samstag doppelt - läuft noch bis Sommer 2027.

WM 2026 ist seine letzte

"Es ist schwer, weiterzuspielen, aber ich bin motiviert", betonte der fünfmalige Weltfußballer, der im Februar 41 Jahre alt wird.

"Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen."

Die WM kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wird aber nicht nur seine sechste, sondern auch seine letzte sein. Das hat der Kapitän und Rekordspieler der portugiesischen Nationalmannschaft bereits angekündigt.

Die Portugiesen treffen beim Turnier in Nordamerika in der Gruppenphase auf den Gewinner eines Kontinental-Play-offs, Usbekistan und Kolumbien.

FIFA-Gala kommendes Jahr in Dubai

In Dubai werden im kommenden Jahr auch die Weltfußballerin und der Weltfußballer des Jahres gekürt. Das bestätigte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Montag in der Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dieses Jahr ging die "The Best"-Gala des Weltverbandes kurz vor Weihnachten in Doha in Katar über die Bühne. Die wichtigsten Auszeichnungen erhielten der Franzose Ousmane Dembele und die Spanierin Aitana Bonmati.