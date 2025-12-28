Inter Mailand holt sich nach Arbeitssieg Tabellenführung zurück

In der Serie A steht an diesem Wochenende die siebzehnte Runde auf dem Programm. Tabellenführer Inter Mailand setzt sich im Gewiss Stadium knapp, aber verdient mit 1:0 gegen Atalanta Bergamo durch, wobei Lautaro Martinez den entscheidenden Treffer erzielt (65.).

Mit diesem Auswärtssieg behauptet die Truppe von Trainer Cristian Chivu die Tabellenspitze mit nunmehr 36 Punkten, während die Gastgeber im Mittelfeld der Liga verbleiben.

VAR verhindert frühe Führung

Von Beginn an übernehmen die Gäste das Kommando und erarbeiten sich ein deutliches Übergewicht. Nachdem Luis Henrique das Ziel verfehlt (22.), zwingt Marcus Thuram den Atalanta-Schlussmann zu einer Parade (23.) und auch Martinez scheitert kurz darauf am Torwart (27.).

Pech haben die Mailänder, als der Video Assistant Referee eingreift und einem Treffer wegen Abseitsstellung von Martinez die Anerkennung verweigert (37.). Auf der Gegenseite bleibt die Offensive von Raffaele Palladinos Elf weitgehend harmlos: Versuche von Davide Zappacosta (33.) und Gianluca Scamacca (41.) gehen klar vorbei, weshalb die Hausherren ohne einen einzigen Schuss auf das Tor in die Kabine müssen.

Chivus goldenes Händchen

Nach dem Seitenwechsel bleibt Inter das aktivere Team, auch wenn Atalanta das Spiel phasenweise offener gestaltet. Erneut scheitert Luis Henrique am gegnerischen Keeper (56.), ehe Trainer Chivu reagiert und Francesco Pio Esposito für den glücklosen Thuram bringt (64.).

Der Wechsel zahlt sich sofort aus: Nur eine Minute später bedient der Joker seinen Kapitän Martinez, der zum 1:0 vollendet (65.). Atalanta findet keine Antwort und entwickelt zu wenig Durchschlagskraft. Ein Abschluss von Lazar Samardzic verfehlt das Gehäuse (87.), womit das Spiel ohne Prüfung für Yann Sommer endet.

In der von Unterbrechungen geprägten Partie sehen unter anderem Sead Kolasinac (19.), Alessandro Bastoni (77.) und Kamaldeen Sulemana (80.) Gelb.

Inter pariert den Angriff auf die Tabellenführung

Durch den vollen Erfolg hält Inter den Verfolger AC Milan weiterhin auf Distanz und untermauert die eigenen Ambitionen auf den Scudetto.

Für Atalanta bedeutet die Heimpleite einen Dämpfer im Kampf um Europa, da der Anschluss an die oberen Ränge wie Lazio Rom oder Bologna FC vorerst verloren geht.

Hojlund erzielt Doppelpack für Napoli

Zuvor trennten sich Bologna und Sassuolo 1:1. Neapel gewinnt nach zwei Treffern des Ex-Sturm-Spielers Hojlund mit 2:0 gegen Cremonese.