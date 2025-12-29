Wirtz wie Schweinsteiger? Rooney erkennt Parallelen

Florian Wirtz erzielte am vergangenen Samstag sein lang ersehntes, erstes Premier-League-Tor.

Beim 2:1-Sieg des FC Liverpool gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers traf der deutsche Nationalspieler und sorgte damit für den Erfolg der Reds.

Englands Fußball-Ikone Wayne Rooney lobt den 22-Jährigen in der BBC-Sendung "Match of the Day": "Er zeigte in Ansätzen, dass er ein absoluter Spitzenspieler ist. Ich glaubte, dass er das auch für Liverpool sein kann."

Vergleich mit Bastian Schweinsteiger

Wirtz wechselte im Sommer von Bayer Leverkusen an die Anfield Road und hatte zunächst mit Anpassungsproblemen zu kämpfen.

Für Rooney kommt das nicht überraschend. Der ehemalige Torjäger sieht Parallelen zu Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger:

"Ich erinnerte mich an Bastian Schweinsteiger, als er zu Manchester United kam. Er war überrascht vom Tempo in der Premier League. Er mochte es, den Ball zu halten und das Spiel zu verlangsamen. Manchmal brauchte man Zeit, um sich daran zu gewöhnen."