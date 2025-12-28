Goretzka-Abschied noch im Winter? Das ist der aktuelle Stand

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern München schon im Winter?

Zumindest wenn es laut dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu geht, sollen sich mehrere europäische Topklubs mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen. Der Vertrag des 30-Jährigen an der Säbener Straße läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Im Jänner würde sich für den deutschen Rekordmeister damit die letzte Möglichkeit bieten, noch eine Ablösesumme für Goretzka zu kassieren, der 2018 ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Isar gewechselt ist.

Interesse aus der Türkei und England

Wie Sabuncuoglu vermeldet, sollen sich sowohl Fenerbahce Istanbul, wo mit Domenico Tedesco ein deutscher Trainer im Amt ist, sowie die Spurs mit einem Wintertransfer des 67-fachen DFB-Nationalspielers beschäftigen. Mit den Londonern soll Goretzkas Berater bereits Gespräche führen - ob es zu einem Wechsel kommt, ist aber fraglich.

Wie nämlich Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, soll ein vorzeitiger Abschied von Goretzka aus München kein Thema sein.

Insbesondere Cheftrainer Vincent Kompany soll den Kader aus der Hinrunde zusammenhalten wollen, und dies unter anderem mit der starken Form des FC Bayern begründen.

Spielt weiterhin wichtige Rolle

Unter dem Belgier ist Goretzka zwar kein absoluter Stammspieler mehr und wirkt in Schlüsselspielen meist als Joker, kommt aber dennoch auf seine Einsätze. Insbesondere als Kaderspieler spielt er dabei eine wichtige Rolle, um Aleksandar Pavlovic oder Joshua Kimmich zu entlasten.

In dieser Spielzeit stand der Deutsche bisher wettbewerbsübergreifend 23 Mal auf dem Platz. In der Bundesliga bestritt der 30-Jährige 14 von 15 möglichen Partien, stand dabei zwölf Mal in der Startelf.

Am Wahrscheinlichsten gilt deswegen - sollte der Spieler selbst nicht auf einen Wechsel pochen - ein ablösefreier Abschied im kommenden Sommer.