Mbappe egalisiert Real-Rekord seines "Idols" Ronaldo

Kylian Mbappe hat an seinem 27. Geburtstag einen Rekord von Cristiano Ronaldo eingestellt.

Der Franzose kam nach seinem Elfmetertreffer am Samstag beim 2:0-Ligasieg gegen Sevilla im Kalenderjahr auf 59 Tore für Real Madrid. Ronaldo hatte die Bestmarke 2013 gesetzt.

"In meinem ersten Jahr das geschafft zu haben, was Cristiano geschafft hat, ist unglaublich", meinte Mbappe. Der Portugiese sei sein "Idol" und der beste Spieler der Clubgeschichte. "Es ist eine Ehre für mich."

Mbappe betont gutes Verhältnis zu Ronaldo

Für Mbappe war es die letzte Chance auf den Rekord, bestreitet Real sein nächstes Pflichtspiel doch erst am 4. Jänner gegen Betis. Der Angreifer, der zuvor zweimal die Latte getroffen hatte, jubelte nach seinem Tor im Stile seines Vorbildes. "Er ist seit der Kindheit mein Idol", erklärte Mbappe. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, mittlerweile ist er ein Freund."

Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für Real und gewann mit den Madrilenen viermal die Champions League. Seit Jahresbeginn 2023 ist der mittlerweile 40-Jährige bei Al-Nassr in Saudi-Arabien engagiert.

Alabas Kaderrückkehr

David Alaba stand erstmals nach sechs Wochen wieder im Matchkader von Real. Der jüngste Einsatz des immer wieder angeschlagenen ÖFB-Kapitäns datiert allerdings von 19. Oktober. Knapp 60 Ligaminuten hat der 33-Jährige von Trainer Xabi Alonso bisher erhalten.

Alabas Vertrag in Madrid läuft bis Saisonende und damit bis zur WM in Nordamerika. Der Wiener hat bisher immer betont, dass er ihn erfüllen will. Mbappe grüßte er zu seinem Ehrentag auf Instagram mit den Worten: "Happy birthday frero!" (Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!).