Klarer Sieg! AC Milan übernimmt vorübergehend die Tabellenführung

AC Mailand sichert sich am 17. Spieltag der Serie A durch einen Treffer von Christian Pulisic (45.) sowie einen Doppelpack von Christopher Nkunku (48., 53.) einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen Hellas Verona.

Durch diesen vollen Erfolg klettern die Rossoneri auf den ersten Tabellenplatz, während die Gäste weiterhin auf dem achtzehnten Rang in der Abstiegszone verweilen.

Pulisic bricht den Bann

Die erste Halbzeit ist zunächst von taktischem Abtasten und kleineren Unterbrechungen geprägt, da sowohl Ruben Loftus-Cheek aufseiten der Gastgeber als auch Domagoj Bradaric bei Hellas kurzzeitig behandelt werden müssen.

Milan kontrolliert zwar den Ballbesitz und erarbeitet sich zahlreiche Standardsituationen, findet gegen die Defensive der Gäste aber lange Zeit kein entscheidendes Durchkommen.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt der Durchbruch: Nach einer Vorlage von Adrien Rabiot erzielt Christian Pulisic (45.) den wichtigen Führungstreffer für die Hausherren.

Doppelschlag nach der Pause

Der zweite Durchgang beginnt für Allegris Schützlinge nach Maß. Unmittelbar nach Wiederanpfiff entscheidet Schiedsrichter Michael Fabbri auf Elfmeter für Milan, den Christopher Nkunku (48.) souverän zum 2:0 verwandelt.

Die Gastgeber nutzen das Momentum eiskalt und legen nur wenige Minuten später nach, als erneut Nkunku (53.) den Ball im Netz unterbringt und auf 3:0 erhöht.

Verona versucht zwar durch mehrere Wechsel, darunter die Hereinnahme von Gift Orban und Amin Sarr zur Pause, offensiv aktiv zu werden, bleibt aber im Abschluss völlig ungefährlich.

Die Statistik unterstreicht die Dominanz der Mailänder Defensive: Den Gästen gelingt über die gesamte Spielzeit kein einziger Schuss auf das Tor von Mike Maignan.

Wachablöse an der Tabellenspitze

Mit diesem überzeugenden Sieg zieht der AC Milan im Klassement an Inter Mailand vorbei und übernimmt mit nun 35 Punkten die Spitzenposition. Am Abend kann Inter im Spiel gegen Atalanta Bergamo nachziehen.

Für Hellas Verona bleibt die sportliche Situation kritisch, da das Team mit lediglich zwölf Zählern weiterhin auf einem Abstiegsplatz feststeckt.