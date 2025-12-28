Højlund-Doppelpack! Napoli bleibt an Tabellenspitze dran

Der SSC Napoli setzt sich dank eines Doppelpacks von Ex-Sturm Profi Rasmus Højlund (13., 45.) souverän mit 2:0 gegen US Cremonese durch.

Durch diesen ungefährdeten Auswärtserfolg klettert die Mannschaft von Antonio Conte auf den zweiten Tabellenplatz, während die Hausherren auf Rang zwölf abrutschen.

Højlunds früher Doppelschlag

Die Partie beginnt mit klaren Vorteilen für die Gäste, die das Spielgeschehen sofort an sich reißen. Bereits in der Anfangsphase nutzt Højlund die erste große Gelegenheit und stellt die Weichen auf Sieg (13.).

Zwar versteckt sich Nicolas Elf nicht gänzlich, doch die Offensivbemühungen bleiben oft Stückwerk: Ein Schuss von Filippo Terracciano landet beim Torhüter (7.) und Matteo Bianchetti verzieht aus aussichtsreicher Position (17.).

Napoli dominiert in der Folge das Mittelfeld und erarbeitet sich zahlreiche Standardsituationen, wobei David Neres es verpasst, die Führung auszubauen, als sein Schuss das Ziel verfehlt (21.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnen sich die Süditaliener dann doch für ihren Aufwand, als Højlund nach einer Vorlage von Scott McTominay eiskalt vollstreckt und den 0:2-Pausenstand markiert (45.).

Napoli kontrolliert, Cremonese harmlos

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild kaum, da Napoli mit 56 Prozent Ballbesitz das Spiel kontrolliert und auf die endgültige Entscheidung drängt.

Beinahe gelingt Højlund der Hattrick, doch der Stürmer hat Pech und trifft nur den Pfosten (50.). Während Cremonese versucht, durch eine härtere Gangart ins Spiel zu finden, was zu mehreren Unterbrechungen führt, kann das Team die spielerische Überlegenheit der Gäste nicht brechen.

Matteo Politano prüft den gegnerischen Schlussmann mit einem präzisen Schuss (69.), ehe Trainer Conte durch mehrere Wechsel, unter anderem kommt Alessandro Buongiorno für Neres, das Ergebnis verwaltet.

Die Hausherren kommen kaum noch zu Entlastungsangriffen; ein Distanzschuss von Martin Payero (68.) und ein später Versuch von Warren Bondo (90.) bleiben die einzigen nennenswerten Aktionen in Durchgang zwei, während ein Abseitstor von Højlund keine Anerkennung findet (78.).

Offensiv-Feuerwerk der Conte-Elf

Am Ende steht ein hochverdienter Sieg für den SSC Napoli, der mit insgesamt 18 Torschüssen und zehn Eckbällen seine offensive Wucht eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Damit bleiben die Neapolitaner dem Tabellenführer AC Milan dicht auf den Fersen und festigen ihren Platz in den Champions-League-Rängen.

Für US Cremonese bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die einstelligen Tabellenplätze, da das Team nun im engen Mittelfeld der Liga stagniert.