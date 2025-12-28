Neue Details! So lange soll Laimers neues Arbeitspapier laufen

Konrad Laimer steht vor einer langfristigen Verlängerung bei Rekordmeister Bayern München.

Wie Florian Plettenberg berichtet, soll der neue Vertrag eine Laufzeit bis Juni 2029 haben. Ganz klar soll die Vertragsdauer aber noch nicht sein.

Der aktuelle Kontrakt läuft 2027 aus.

Auch Gnabry vor Verlängerung

Auch die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry steht bevor. Der Flügelspieler soll bis Juni 2028 unterschreiben.

Der 30-Jährige spielt seit 2017 bei Bayern München.