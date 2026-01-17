Manchester United Manchester United MUN Manchester City Manchester City MCI
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
NEWS

Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby

Das Ergebnis hätte nach zwei aberkannten Toren sogar noch höher ausfallen können. City enttäuscht.

Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Im prestigeträchtigen Stadtderby im Old Trafford behält Manchester United am 22. Spieltag der Premier League mit 2:0 die Oberhand, wobei Carricks Elf ihre Chancen effizient nutzt, während die Gäste in der Offensive blass bleiben.

Das Spiel beginnt mit hoher Intensität und einem frühen Ausrufezeichen der Hausherren: Harry Maguire köpft das Leder an die Querlatte (3.). Wenig später prüft Kobbie Mainoo den gegnerischen Schlussmann, zieht aber den Kürzeren (7.).

Zwar dominiert Guardiolas Truppe das Geschehen mit 68 Prozent Ballbesitz, kann aus dieser optischen Überlegenheit jedoch kaum Kapital schlagen; so landet ein Kopfball von Bernardo Silva lediglich neben dem Gehäuse (15.).

Zwei Tore werden durch VAR aberkannt

Bitter verläuft der erste Durchgang für die Gastgeber, die gleich zwei Mal vergeblich jubeln: Sowohl ein Treffer von Amad Diallo (33.) als auch ein Tor von Bruno Fernandes (41.) werden nach Intervention des Videoassistenten wegen Abseits aberkannt.

Da auch Antoine Semenyo für die Gäste das Ziel verfehlt (39.), geht es torlos in die Kabinen.

Mbeumo bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel erhöht Carricks Team die Schlagzahl. Amad Diallo und Casemiro scheitern binnen kürzester Zeit am stark reagierenden Gianluigi Donnarumma (57.), ehe auch ein Versuch von Bryan Mbeumo pariert wird (63.).

Der Bann bricht kurz darauf endgültig, als Mbeumo nach Vorlage von Bruno Fernandes zur verdienten Führung einschiebt. Von City kommt keine Antwort – die Gäste bleiben über die gesamte Spielzeit ohne einen einzigen Schuss auf den Kasten von Senne Lammens.

Stattdessen legen die Hausherren nach: Der eingewechselte Matheus Cunha bedient Patrick Dorgu, der zum 2:0 trifft.

In der Schlussphase hat Diallo Pech und setzt den Ball an den Pfosten (90.), was am Ausgang des Derbys jedoch nichts mehr ändert.

Dämpfer im Titelrennen

Mit diesem vollen Erfolg festigt Manchester United seine Position in den Champions-League-Rängen und verkürzt den Rückstand zur Spitze. Dss Team liegt aktuell auf dem vierten Rang.

Für Manchester City bedeutet die Niederlage hingegen einen Dämpfer im Titelkampf mit Arsenal FC, da der Abstand zum Tabellenführer unverändert bestehen bleibt.

