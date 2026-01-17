Premierensieg für Arbeloa! Real schlägt Levante

Erstes Ligaspiel, erster Sieg für Alvaro Arbeloa als Cheftrainer von Real Madrid!

Die "Königlichen" besiegen in der 20. Runde der spanischen LaLiga zuhause UD Levante mit 2:0. Damit gelingt der Arbeloa-Elf die richtige Antwort auf das blamable Cup-Aus vom Mittwoch (Hier nachlesen >>>).

Mbappe und Asencio machen den Unterschied

In der ersten Hälfte tun sich die Hausherren noch schwer, Chancen zu kreieren. Erst nach Seitenwechsel wird ein Elfmeter-Tor von Superstar Mbappe zum Brustlöser (58.).

Sieben Minuten später trifft Innenverteidiger Asencio nach einem Assist von Güler zum 2:0 (65.). ÖFB-Legionär Alaba kommt erst in Minute 90 für den Torschützen Asencio in die Partie.

In der Tabelle bleibt Real damit an Erzrivale Barcelona dran, die Katalanen haben mit einem Spiel weniger aber immer noch einen Punkt Vorsprung.