Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Zwei Spiele, zwei Tore - die Bilanz von Ex-LASK-Stürmer Marin Ljubicic beim deutschen Bundesligisten Union Berlin im Jahr 2026 liest sich gut.

Der Kroate befindet sich aktuell in einer guten Form, wurde jüngst auch von Cheftrainer Steffen Baumgart für seinen Einsatz gelobt. Trotz der zuletzt steigenden Formkurve steht der Angreifer aber vor einem Abschied im Winter, mehrere Klubs sollen an Ljubicic Interesse zeigen.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldet, zählt dazu auch Muslic-Klub FC Schalke 04. Der Zweitligist soll derzeit an einer Verpflichtung des 23-Jährigen arbeiten und diesen bis Sommer ausleihen wollen.

Gehalt als Knackpunkt

Die "Königsblauen" wollen sich in diesem Wintern in der Offensive verstärken, Kontakt zwischen Schalke und Union Berlin soll es bereits geben. Eine Einigung gibt es aber noch nicht. Knackpunkt soll dabei unter anderem das Gehalt von Ljubicic sein, das der Tabellenführer der 2. Deutschen Bundesliga nicht gänzlich übernehmen könnte.

Darüber hinaus haben sich die Karten durch die jüngsten beiden Treffer des Kroaten gemischt haben. Der frühere U21-Nationalspieler betrieb dadurch viel Eigenwerbung, neben einem Verbleib in Berlin sollen nun aber auch andere Klubs an Ljubicic Interesse zeigen. So wird auch HNK Rijeka mit dem ehemaligen LASK-Kicker in Verbindung gebracht.

Seit einem Jahr in Berlin

Ljubicic wechselte im Februar 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro vom LASK zu Union Berlin. Dort konnte er sich bisher aber nicht als Stammspieler etablieren, kam meist als Joker zum Zug.

Insgesamt steht er bei 15 Pflichtspielen für die "Eisernen", in denen ihm drei Treffer gelangen. Bei den Linzern kam er zuvor in 100 Spielen auf 36 Tore und sieben Assists, wirkte in der oberösterreichischen Landeshauptstadt meist als Stammkraft.